Prognoza ceny Meter Stable (MTR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Meter Stable na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MTR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Meter Stable % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Meter Stable na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Meter Stable może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.500295. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Meter Stable może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.525309. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTR na 2027 rok wyniesie $ 0.551575 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MTR na 2028 rok wyniesie $ 0.579153 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTR w 2029 roku wyniesie $ 0.608111 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MTR w 2030 roku wyniesie $ 0.638517 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Meter Stable może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.0400. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Meter Stable może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.6941. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.500295 0.00%

2026 $ 0.525309 5.00%

2027 $ 0.551575 10.25%

2028 $ 0.579153 15.76%

2029 $ 0.608111 21.55%

2030 $ 0.638517 27.63%

2031 $ 0.670443 34.01%

2032 $ 0.703965 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.739163 47.75%

2034 $ 0.776121 55.13%

2035 $ 0.814927 62.89%

2036 $ 0.855674 71.03%

2037 $ 0.898457 79.59%

2038 $ 0.943380 88.56%

2039 $ 0.990549 97.99%

2040 $ 1.0400 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Meter Stable na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.500295 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.500363 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.500774 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.502351 0.41% Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na dziś Przewidywana cena dla MTR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.500295 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Meter Stable (MTR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MTR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.500363 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Meter Stable (MTR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MTR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.500774 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Meter Stable (MTR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MTR wynosi $0.502351 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Meter Stable Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 195.98K$ 195.98K $ 195.98K Podaż w obiegu 391.72K 391.72K 391.72K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MTR to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MTR ma podaż w obiegu wynoszącą 391.72K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 195.98K. Zobacz na żywo cenę MTR

Historyczna cena Meter Stable Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Meter Stable, cena Meter Stable wynosi 0.500295USD. Podaż w obiegu Meter Stable (MTR) wynosi 391.72K MTR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $195,976 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.26% $ 0.011060 $ 0.534486 $ 0.487488

7 D -4.95% $ -0.024767 $ 0.529475 $ 0.466597

30 Dni 6.17% $ 0.030866 $ 0.529475 $ 0.466597 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Meter Stable zanotował zmianę ceny o $0.011060 , co stanowi 2.26% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Meter Stable osiągnął maksimum na poziomie $0.529475 i minimum na poziomie $0.466597 . Zanotowano zmianę ceny o -4.95% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MTR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Meter Stable o 6.17% , co odpowiada około $0.030866 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MTR.

Jak działa moduł przewidywania ceny Meter Stable (MTR)? Moduł predykcji ceny Meter Stable to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MTR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Meter Stable na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MTR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Meter Stable. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MTR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MTR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Meter Stable.

Dlaczego prognoaza ceny MTR jest ważna?

Prognozy cen MTR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MTR? Według Twoich prognoz MTR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MTR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Meter Stable (MTR), przewidywana cena MTR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MTR w 2026 roku? Cena 1 Meter Stable (MTR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MTR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MTR w 2027 roku? Meter Stable (MTR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MTR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MTR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Meter Stable (MTR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MTR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Meter Stable (MTR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MTR w 2030 roku? Cena 1 Meter Stable (MTR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz MTR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MTR na 2040 rok? Meter Stable (MTR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MTR do 2040 roku.