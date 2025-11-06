Informacje o cenie memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.53% Zmiana ceny (1D) +1.27% Zmiana ceny (7D) -23.55% Zmiana ceny (7D) -23.55%

Aktualna cena memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMORYPROTOCOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMORYPROTOCOL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMORYPROTOCOL zmieniły się o -1.53% w ciągu ostatniej godziny, o +1.27% w ciągu 24 godzin i o -23.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o memoryprotocol (MEMORYPROTOCOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 102.46K$ 102.46K $ 102.46K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 102.46K$ 102.46K $ 102.46K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa memoryprotocol wynosi $ 102.46K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMORYPROTOCOL w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.46K.