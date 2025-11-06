Informacje o cenie MEMEXSOL (MEMEXSOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.26% Zmiana ceny (7D) -23.45%

Aktualna cena MEMEXSOL (MEMEXSOL) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEMEXSOL wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEMEXSOL w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEMEXSOL zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.26% w ciągu 24 godzin i o -23.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MEMEXSOL (MEMEXSOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 31.19K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 31.19K Podaż w obiegu 1000.00M Całkowita podaż 999,999,999.46

Obecna kapitalizacja rynkowa MEMEXSOL wynosi $ 31.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEMEXSOL w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999999.46. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.19K.