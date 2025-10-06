Aktualna cena MemeGames AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MGAMES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MGAMES łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MemeGames AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MGAMES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MGAMES łatwo w MEXC już teraz.

Cena MemeGames AI (MGAMES)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MGAMES do USD:

$0.00063637
+0.90%1D
mexc
USD
MemeGames AI (MGAMES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:39:24 (UTC+8)

Informacje o cenie MemeGames AI (MGAMES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00726063
$ 0
-0.08%

+0.98%

-5.15%

-5.15%

Aktualna cena MemeGames AI (MGAMES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MGAMES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MGAMES w historii to $ 0.00726063, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MGAMES zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +0.98% w ciągu 24 godzin i o -5.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MemeGames AI (MGAMES)

$ 636.37K
--
$ 636.37K
1.00B
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa MemeGames AI wynosi $ 636.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MGAMES w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 636.37K.

Historia ceny MemeGames AI (MGAMES) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MemeGames AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MemeGames AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MemeGames AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MemeGames AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.98%
30 Dni$ 0-10.72%
60 dni$ 0-77.46%
90 dni$ 0--

Co to jest MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla MemeGames AI (MGAMES)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny MemeGames AI (w USD)

Jaka będzie wartość MemeGames AI (MGAMES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MemeGames AI (MGAMES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MemeGames AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny MemeGames AI!

MGAMES na lokalne waluty

Tokenomika MemeGames AI (MGAMES)

Zrozumienie tokenomiki MemeGames AI (MGAMES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MGAMESjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MemeGames AI (MGAMES)

Jaka jest dziś wartość MemeGames AI (MGAMES)?
Aktualna cena MGAMES w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MGAMES do USD?
Aktualna cena MGAMES w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MemeGames AI?
Kapitalizacja rynkowa dla MGAMES wynosi $ 636.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MGAMES w obiegu?
W obiegu MGAMES znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MGAMES?
MGAMES osiąga ATH w wysokości 0.00726063 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MGAMES?
MGAMES zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MGAMES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MGAMES wynosi -- USD.
Czy w tym roku MGAMES pójdzie wyżej?
MGAMES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MGAMES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:39:24 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.