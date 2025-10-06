Informacje o cenie MemeGames AI (MGAMES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.08% Zmiana ceny (1D) +0.98% Zmiana ceny (7D) -5.15% Zmiana ceny (7D) -5.15%

Aktualna cena MemeGames AI (MGAMES) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MGAMES wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MGAMES w historii to $ 0.00726063, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MGAMES zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +0.98% w ciągu 24 godzin i o -5.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MemeGames AI (MGAMES)

Kapitalizacja rynkowa $ 636.37K$ 636.37K $ 636.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 636.37K$ 636.37K $ 636.37K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MemeGames AI wynosi $ 636.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MGAMES w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 636.37K.