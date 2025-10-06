Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Sprawdź prognozy cen MemeGames AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MGAMES w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny MemeGames AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MemeGames AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000636. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MemeGames AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000668. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MGAMES na 2027 rok wyniesie $ 0.000701 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MGAMES na 2028 rok wyniesie $ 0.000737 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MGAMES w 2029 roku wyniesie $ 0.000773 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MGAMES w 2030 roku wyniesie $ 0.000812 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MemeGames AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001323. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MemeGames AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002156.

2026 $ 0.000668 5.00%

2027 $ 0.000701 10.25%

2028 $ 0.000737 15.76%

2029 $ 0.000773 21.55%

2030 $ 0.000812 27.63%

2031 $ 0.000853 34.01%

2032 $ 0.000895 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000940 47.75%

2034 $ 0.000987 55.13%

2035 $ 0.001037 62.89%

2036 $ 0.001089 71.03%

2037 $ 0.001143 79.59%

2038 $ 0.001200 88.56%

2039 $ 0.001260 97.99%

2040 $ 0.001323 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MemeGames AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000636 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 0.000636 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000637 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 0.000639 0.41% Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na dziś Przewidywana cena dla MGAMES w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000636 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MemeGames AI (MGAMES) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MGAMES z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000636 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MemeGames AI (MGAMES) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MGAMES, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000637 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MemeGames AI (MGAMES) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MGAMES wynosi $0.000639 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MemeGames AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 636.73K$ 636.73K $ 636.73K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MGAMES to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MGAMES ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 636.73K. Zobacz na żywo cenę MGAMES

Historyczna cena MemeGames AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MemeGames AI, cena MemeGames AI wynosi 0.000636USD. Podaż w obiegu MemeGames AI (MGAMES) wynosi 1.00B MGAMES , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $636,732 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.15% $ 0 $ 0.000684 $ 0.000629

7 D -5.10% $ -0.000032 $ 0.000851 $ 0.000625

30 Dni -10.67% $ -0.000067 $ 0.000851 $ 0.000625 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MemeGames AI zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 1.15% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MemeGames AI osiągnął maksimum na poziomie $0.000851 i minimum na poziomie $0.000625 . Zanotowano zmianę ceny o -5.10% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MGAMES do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MemeGames AI o -10.67% , co odpowiada około $-0.000067 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MGAMES.

Jak działa moduł przewidywania ceny MemeGames AI (MGAMES)? Moduł predykcji ceny MemeGames AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MGAMES. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MemeGames AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MGAMES, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MemeGames AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MGAMES. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MGAMES, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MemeGames AI.

Dlaczego prognoaza ceny MGAMES jest ważna?

Prognozy cen MGAMES są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

