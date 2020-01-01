Poznaj tokenomikę Meh (MEH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Meh (MEH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MEH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Meh (MEH) / Tokenomika / Tokenomika Meh (MEH) Odkryj kluczowe informacje o Meh (MEH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Meh (MEH) $MEH — the embodiment of apathy in the meme coin universe, the ultimate crypto degen, emotionless in the face of chaos. Born from the trenches of countless meme coin wars, $MEH has evolved into a meme himself. Meme after meme, narrative after narrative, rug after rug. The excitement and thrill of shitcoins has been pvp'd out of him making $MEH the ultimate degen, battle-hardened and emotionless machine. Oficjalna strona internetowa: https://meh.meme/ Kup MEH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Meh (MEH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Meh (MEH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.53K $ 17.53K $ 17.53K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.53K $ 17.53K $ 17.53K Historyczne maksimum: $ 0.00165404 $ 0.00165404 $ 0.00165404 Historyczne minimum: $ 0.00000986 $ 0.00000986 $ 0.00000986 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Meh (MEH) Tokenomika Meh (MEH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Meh (MEH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEH tokenomikę, poznaj cenę tokena MEHna żywo! Prognoza ceny MEH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEH? Nasza strona z prognozami cen MEH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.