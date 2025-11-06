Informacje o cenie Medical Intelligence (MEDI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02069699 $ 0.02069699 $ 0.02069699 Minimum 24h $ 0.0230055 $ 0.0230055 $ 0.0230055 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02069699$ 0.02069699 $ 0.02069699 Maksimum 24h $ 0.0230055$ 0.0230055 $ 0.0230055 Historyczne maksimum $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Najniższa cena $ 0.01996568$ 0.01996568 $ 0.01996568 Zmiana ceny (1H) +0.78% Zmiana ceny (1D) +3.55% Zmiana ceny (7D) -66.58% Zmiana ceny (7D) -66.58%

Aktualna cena Medical Intelligence (MEDI) wynosi $0.02204244. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDI wahał się między $ 0.02069699 a $ 0.0230055, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDI w historii to $ 0.267655, a najniższy to $ 0.01996568.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDI zmieniły się o +0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +3.55% w ciągu 24 godzin i o -66.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Medical Intelligence (MEDI)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Obecna kapitalizacja rynkowa Medical Intelligence wynosi $ 2.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 99999980.62769. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.20M.