Aktualna cena Medical Intelligence to 0.02204244 USD. Śledź aktualizacje cen MEDI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEDI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Medical Intelligence to 0.02204244 USD. Śledź aktualizacje cen MEDI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MEDI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MEDI

Informacje o cenie MEDI

Czym jest MEDI

Oficjalna strona internetowa MEDI

Tokenomika MEDI

Prognoza cen MEDI

Logo Medical Intelligence

Cena Medical Intelligence (MEDI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MEDI do USD:

+3.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Medical Intelligence (MEDI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Medical Intelligence (MEDI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.78%

+3.55%

-66.58%

-66.58%

Aktualna cena Medical Intelligence (MEDI) wynosi $0.02204244. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MEDI wahał się między $ 0.02069699 a $ 0.0230055, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MEDI w historii to $ 0.267655, a najniższy to $ 0.01996568.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MEDI zmieniły się o +0.78% w ciągu ostatniej godziny, o +3.55% w ciągu 24 godzin i o -66.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Medical Intelligence (MEDI)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa Medical Intelligence wynosi $ 2.20M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MEDI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 99999980.62769. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.20M.

Historia ceny Medical Intelligence (MEDI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Medical Intelligence do USD wyniosła $ +0.00075526.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Medical Intelligence do USD wyniosła $ -0.0193552924.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Medical Intelligence do USD wyniosła $ -0.0199414692.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Medical Intelligence do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00075526+3.55%
30 Dni$ -0.0193552924-87.80%
60 dni$ -0.0199414692-90.46%
90 dni$ 0--

Co to jest Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Medical Intelligence (MEDI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Medical Intelligence (w USD)

Jaka będzie wartość Medical Intelligence (MEDI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Medical Intelligence (MEDI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Medical Intelligence.

Sprawdź teraz prognozę ceny Medical Intelligence!

MEDI na lokalne waluty

Tokenomika Medical Intelligence (MEDI)

Zrozumienie tokenomiki Medical Intelligence (MEDI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MEDIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Medical Intelligence (MEDI)

Jaka jest dziś wartość Medical Intelligence (MEDI)?
Aktualna cena MEDI w USD wynosi 0.02204244USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MEDI do USD?
Aktualna cena MEDI w USD wynosi $ 0.02204244. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Medical Intelligence?
Kapitalizacja rynkowa dla MEDI wynosi $ 2.20M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MEDI w obiegu?
W obiegu MEDI znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MEDI?
MEDI osiąga ATH w wysokości 0.267655 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MEDI?
MEDI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01996568 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MEDI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MEDI wynosi -- USD.
Czy w tym roku MEDI pójdzie wyżej?
MEDI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MEDI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:50:07 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

