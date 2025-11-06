Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Medical Intelligence na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MEDI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MEDI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Medical Intelligence % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Medical Intelligence na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Medical Intelligence może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.021535. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Medical Intelligence może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.022612. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEDI na 2027 rok wyniesie $ 0.023743 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEDI na 2028 rok wyniesie $ 0.024930 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEDI w 2029 roku wyniesie $ 0.026177 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEDI w 2030 roku wyniesie $ 0.027485 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Medical Intelligence może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.044771. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Medical Intelligence może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.072928. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.021535 0.00%
2026 $ 0.022612 5.00%
2027 $ 0.023743 10.25%
2028 $ 0.024930 15.76%
2029 $ 0.026177 21.55%
2030 $ 0.027485 27.63%
2031 $ 0.028860 34.01%
2032 $ 0.030303 40.71%
2033 $ 0.031818 47.75%
2034 $ 0.033409 55.13%
2035 $ 0.035079 62.89%
2036 $ 0.036833 71.03%
2037 $ 0.038675 79.59%
2038 $ 0.040609 88.56%
2039 $ 0.042639 97.99%
2040 $ 0.044771 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Medical Intelligence na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.021535 0.00%
November 7, 2025(Jutro) $ 0.021538 0.01%
November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.021556 0.10%
December 6, 2025(30 Dni) $ 0.021624 0.41%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.021624 0.41% Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na dziś Przewidywana cena dla MEDI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.021535 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Medical Intelligence (MEDI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MEDI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.021538 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Medical Intelligence (MEDI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MEDI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.021556 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Medical Intelligence (MEDI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MEDI wynosi $0.021624 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Medical Intelligence Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MEDI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MEDI ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.15M. Zobacz na żywo cenę MEDI

Historyczna cena Medical Intelligence Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Medical Intelligence, cena Medical Intelligence wynosi 0.021535USD. Podaż w obiegu Medical Intelligence (MEDI) wynosi 100.00M MEDI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,153,588 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 2.34% $ 0.000493 $ 0.023005 $ 0.021042

7 D -66.81% $ -0.014389 $ 0.180406 $ 0.020429

30 Dni -88.03% $ -0.018958 $ 0.180406 $ 0.020429 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Medical Intelligence zanotował zmianę ceny o $0.000493 , co stanowi 2.34% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Medical Intelligence osiągnął maksimum na poziomie $0.180406 i minimum na poziomie $0.020429 . Zanotowano zmianę ceny o -66.81% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MEDI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Medical Intelligence o -88.03% , co odpowiada około $-0.018958 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MEDI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Medical Intelligence (MEDI)? Moduł predykcji ceny Medical Intelligence to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MEDI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Medical Intelligence na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MEDI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Medical Intelligence. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MEDI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MEDI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Medical Intelligence.

Dlaczego prognoaza ceny MEDI jest ważna?

Prognozy cen MEDI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

