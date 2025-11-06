Informacje o cenie Maya World (MAYA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.94% Zmiana ceny (1D) +4.39% Zmiana ceny (7D) -3.86% Zmiana ceny (7D) -3.86%

Aktualna cena Maya World (MAYA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAYA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAYA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAYA zmieniły się o +0.94% w ciągu ostatniej godziny, o +4.39% w ciągu 24 godzin i o -3.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Maya World (MAYA)

Kapitalizacja rynkowa $ 254.41K$ 254.41K $ 254.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 270.65K$ 270.65K $ 270.65K Podaż w obiegu 939.99M 939.99M 939.99M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Maya World wynosi $ 254.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAYA w obiegu wynosi 939.99M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 270.65K.