Cena Maya World (MAYA)
Aktualna cena Maya World (MAYA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAYA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAYA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MAYA zmieniły się o +0.94% w ciągu ostatniej godziny, o +4.39% w ciągu 24 godzin i o -3.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Maya World wynosi $ 254.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAYA w obiegu wynosi 939.99M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 270.65K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+4.39%
|30 Dni
|$ 0
|+51.15%
|60 dni
|$ 0
|+4.56%
|90 dni
|$ 0
|--
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
