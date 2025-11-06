GiełdaDEX+
Aktualna cena Maya World to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MAYA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAYA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAYA

Informacje o cenie MAYA

Czym jest MAYA

Oficjalna strona internetowa MAYA

Tokenomika MAYA

Prognoza cen MAYA

Cena Maya World (MAYA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MAYA do USD:

$0.00027065
$0.00027065
+4.20%1D
mexc
USD
Maya World (MAYA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Maya World (MAYA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.94%

+4.39%

-3.86%

-3.86%

Aktualna cena Maya World (MAYA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAYA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAYA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAYA zmieniły się o +0.94% w ciągu ostatniej godziny, o +4.39% w ciągu 24 godzin i o -3.86% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Maya World (MAYA)

Obecna kapitalizacja rynkowa Maya World wynosi $ 254.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAYA w obiegu wynosi 939.99M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 270.65K.

Historia ceny Maya World (MAYA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Maya World do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.39%
30 Dni$ 0+51.15%
60 dni$ 0+4.56%
90 dni$ 0--

Co to jest Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Maya World (MAYA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Maya World (w USD)

Jaka będzie wartość Maya World (MAYA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Maya World (MAYA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Maya World.

Sprawdź teraz prognozę ceny Maya World!

MAYA na lokalne waluty

Tokenomika Maya World (MAYA)

Zrozumienie tokenomiki Maya World (MAYA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAYAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Maya World (MAYA)

Jaka jest dziś wartość Maya World (MAYA)?
Aktualna cena MAYA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAYA do USD?
Aktualna cena MAYA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Maya World?
Kapitalizacja rynkowa dla MAYA wynosi $ 254.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAYA w obiegu?
W obiegu MAYA znajduje się 939.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAYA?
MAYA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAYA?
MAYA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAYA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAYA wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAYA pójdzie wyżej?
MAYA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAYA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:53:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Maya World (MAYA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

