Aktualna cena Lol Guy to 0.00015521 USD. Śledź aktualizacje cen LOL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LOL

Informacje o cenie LOL

Czym jest LOL

Oficjalna strona internetowa LOL

Tokenomika LOL

Prognoza cen LOL

Logo Lol Guy

Cena Lol Guy (LOL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 LOL do USD:

+14.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Lol Guy (LOL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:50:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Lol Guy (LOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-1.67%

+14.99%

+0.91%

+0.91%

Aktualna cena Lol Guy (LOL) wynosi $0.00015521. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOL wahał się między $ 0.00013093 a $ 0.00018244, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOL w historii to $ 0.00113496, a najniższy to $ 0.00006558.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOL zmieniły się o -1.67% w ciągu ostatniej godziny, o +14.99% w ciągu 24 godzin i o +0.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lol Guy (LOL)

--
----

Obecna kapitalizacja rynkowa Lol Guy wynosi $ 155.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOL w obiegu wynosi 998.01M, przy całkowitej podaży 998007681.728622. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 155.91K.

Historia ceny Lol Guy (LOL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Lol Guy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Lol Guy do USD wyniosła $ -0.0000492096.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Lol Guy do USD wyniosła $ -0.0000956375.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Lol Guy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+14.99%
30 Dni$ -0.0000492096-31.70%
60 dni$ -0.0000956375-61.61%
90 dni$ 0--

Co to jest Lol Guy (LOL)

The LOL Guy, a rage comic character, was created in MS Paint and posted on 4chan’s /b/ board on June 14, 2010, in a thread declaring it a meme. It gained early viral traction on Reddit’s r/f7u12 subreddit, receiving over 155 upvotes on June 18, 2010. In 2024, the $LOL meme coin, inspired by LOL Guy, was first LOL Guy launched on the Solana blockchain through PumpFun. Now the $LOL community is forming and growing around this coin.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Lol Guy (LOL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Lol Guy (w USD)

Jaka będzie wartość Lol Guy (LOL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lol Guy (LOL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lol Guy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lol Guy!

LOL na lokalne waluty

Tokenomika Lol Guy (LOL)

Zrozumienie tokenomiki Lol Guy (LOL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LOLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Lol Guy (LOL)

Jaka jest dziś wartość Lol Guy (LOL)?
Aktualna cena LOL w USD wynosi 0.00015521USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LOL do USD?
Aktualna cena LOL w USD wynosi $ 0.00015521. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lol Guy?
Kapitalizacja rynkowa dla LOL wynosi $ 155.91K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LOL w obiegu?
W obiegu LOL znajduje się 998.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LOL?
LOL osiąga ATH w wysokości 0.00113496 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LOL?
LOL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00006558 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LOL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LOL wynosi -- USD.
Czy w tym roku LOL pójdzie wyżej?
LOL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LOL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Lol Guy (LOL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

