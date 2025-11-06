Informacje o cenie Lol Guy (LOL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00013093 $ 0.00013093 $ 0.00013093 Minimum 24h $ 0.00018244 $ 0.00018244 $ 0.00018244 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00013093$ 0.00013093 $ 0.00013093 Maksimum 24h $ 0.00018244$ 0.00018244 $ 0.00018244 Historyczne maksimum $ 0.00113496$ 0.00113496 $ 0.00113496 Najniższa cena $ 0.00006558$ 0.00006558 $ 0.00006558 Zmiana ceny (1H) -1.67% Zmiana ceny (1D) +14.99% Zmiana ceny (7D) +0.91% Zmiana ceny (7D) +0.91%

Aktualna cena Lol Guy (LOL) wynosi $0.00015521. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOL wahał się między $ 0.00013093 a $ 0.00018244, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOL w historii to $ 0.00113496, a najniższy to $ 0.00006558.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOL zmieniły się o -1.67% w ciągu ostatniej godziny, o +14.99% w ciągu 24 godzin i o +0.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lol Guy (LOL)

Kapitalizacja rynkowa $ 155.91K$ 155.91K $ 155.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 155.91K$ 155.91K $ 155.91K Podaż w obiegu 998.01M 998.01M 998.01M Całkowita podaż 998,007,681.728622 998,007,681.728622 998,007,681.728622

Obecna kapitalizacja rynkowa Lol Guy wynosi $ 155.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOL w obiegu wynosi 998.01M, przy całkowitej podaży 998007681.728622. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 155.91K.