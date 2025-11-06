Prognoza ceny Lol Guy (LOL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Lol Guy na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LOL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Lol Guy % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Lol Guy na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Lol Guy może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Lol Guy może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOL na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOL na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOL w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOL w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Lol Guy może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Lol Guy może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Lol Guy na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na dziś Przewidywana cena dla LOL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Lol Guy (LOL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LOL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Lol Guy (LOL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LOL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Lol Guy (LOL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LOL wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Lol Guy Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 151.45K$ 151.45K $ 151.45K Podaż w obiegu 998.01M 998.01M 998.01M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LOL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LOL ma podaż w obiegu wynoszącą 998.01M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 151.45K. Zobacz na żywo cenę LOL

Historyczna cena Lol Guy Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Lol Guy, cena Lol Guy wynosi 0USD. Podaż w obiegu Lol Guy (LOL) wynosi 998.01M LOL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $151,450 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 9.86% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 2.91% $ 0 $ 0.000232 $ 0.000103

30 Dni -32.91% $ 0 $ 0.000232 $ 0.000103 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Lol Guy zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 9.86% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Lol Guy osiągnął maksimum na poziomie $0.000232 i minimum na poziomie $0.000103 . Zanotowano zmianę ceny o 2.91% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LOL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Lol Guy o -32.91% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LOL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Lol Guy (LOL)? Moduł predykcji ceny Lol Guy to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LOL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Lol Guy na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LOL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Lol Guy. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LOL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LOL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Lol Guy.

Dlaczego prognoaza ceny LOL jest ważna?

Prognozy cen LOL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LOL? Według Twoich prognoz LOL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LOL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Lol Guy (LOL), przewidywana cena LOL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LOL w 2026 roku? Cena 1 Lol Guy (LOL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LOL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LOL w 2027 roku? Lol Guy (LOL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lol Guy (LOL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Lol Guy (LOL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LOL w 2030 roku? Cena 1 Lol Guy (LOL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LOL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LOL na 2040 rok? Lol Guy (LOL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOL do 2040 roku.