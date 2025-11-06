Informacje o cenie LEO Token (LEO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 9.46 $ 9.46 $ 9.46 Minimum 24h $ 9.57 $ 9.57 $ 9.57 Maksimum 24h Minimum 24h $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Maksimum 24h $ 9.57$ 9.57 $ 9.57 Historyczne maksimum $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Najniższa cena $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) -0.01% Zmiana ceny (7D) -1.24% Zmiana ceny (7D) -1.24%

Aktualna cena LEO Token (LEO) wynosi $9.53. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LEO wahał się między $ 9.46 a $ 9.57, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LEO w historii to $ 10.14, a najniższy to $ 0.799859.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LEO zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -1.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LEO Token (LEO)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.79B$ 8.79B $ 8.79B Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.39B$ 9.39B $ 9.39B Podaż w obiegu 922.31M 922.31M 922.31M Całkowita podaż 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

Obecna kapitalizacja rynkowa LEO Token wynosi $ 8.79B, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LEO w obiegu wynosi 922.31M, przy całkowitej podaży 985239504.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.39B.