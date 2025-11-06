Prognoza ceny LEO Token (LEO) (USD)

Sprawdź prognozy cen LEO Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LEO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę LEO Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny LEO Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy LEO Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 9.54. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy LEO Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 10.017. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LEO na 2027 rok wyniesie $ 10.5178 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LEO na 2028 rok wyniesie $ 11.0437 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LEO w 2029 roku wyniesie $ 11.5959 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LEO w 2030 roku wyniesie $ 12.1757 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena LEO Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 19.8329. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena LEO Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 32.3058. Rok Cena Wzrost 2025 $ 9.54 0.00%

2026 $ 10.017 5.00%

2027 $ 10.5178 10.25%

2028 $ 11.0437 15.76%

2029 $ 11.5959 21.55%

2030 $ 12.1757 27.63%

2031 $ 12.7845 34.01%

2032 $ 13.4237 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 14.0949 47.75%

2034 $ 14.7996 55.13%

2035 $ 15.5396 62.89%

2036 $ 16.3166 71.03%

2037 $ 17.1324 79.59%

2038 $ 17.9890 88.56%

2039 $ 18.8885 97.99%

2040 $ 19.8329 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny LEO Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 9.54 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 9.5413 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 9.5491 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 9.5792 0.41% Prognoza ceny LEO Token (LEO) na dziś Przewidywana cena dla LEO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $9.54 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny LEO Token (LEO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LEO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $9.5413 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa LEO Token (LEO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LEO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $9.5491 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa LEO Token (LEO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LEO wynosi $9.5792 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen LEO Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.80B$ 8.80B $ 8.80B Podaż w obiegu 922.31M 922.31M 922.31M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LEO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LEO ma podaż w obiegu wynoszącą 922.31M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.80B. Zobacz na żywo cenę LEO

Historyczna cena LEO Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami LEO Token, cena LEO Token wynosi 9.54USD. Podaż w obiegu LEO Token (LEO) wynosi 922.31M LEO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,801,818,539 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.42% $ 0.039944 $ 9.56 $ 9.46

7 D -0.57% $ -0.055073 $ 9.6258 $ 9.2556

30 Dni -0.96% $ -0.091931 $ 9.6258 $ 9.2556 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin LEO Token zanotował zmianę ceny o $0.039944 , co stanowi 0.42% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs LEO Token osiągnął maksimum na poziomie $9.6258 i minimum na poziomie $9.2556 . Zanotowano zmianę ceny o -0.57% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LEO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana LEO Token o -0.96% , co odpowiada około $-0.091931 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LEO.

Jak działa moduł przewidywania ceny LEO Token (LEO)? Moduł predykcji ceny LEO Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LEO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania LEO Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LEO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę LEO Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LEO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LEO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał LEO Token.

Dlaczego prognoaza ceny LEO jest ważna?

Prognozy cen LEO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LEO? Według Twoich prognoz LEO osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LEO na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny LEO Token (LEO), przewidywana cena LEO osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LEO w 2026 roku? Cena 1 LEO Token (LEO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LEO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LEO w 2027 roku? LEO Token (LEO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LEO do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LEO w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, LEO Token (LEO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LEO w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, LEO Token (LEO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LEO w 2030 roku? Cena 1 LEO Token (LEO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LEO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LEO na 2040 rok? LEO Token (LEO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LEO do 2040 roku.