Tokenomika KONDUX (KNDX) Odkryj kluczowe informacje o KONDUX (KNDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o KONDUX (KNDX) We build SaaS integration solutions that act as a conduit merging creativity and blockchain technology together. A 3D studio we build Metaverse NFT Assets, NFT Marketplace, AR/VR/XR Environments, GameFi and Manufacturing Applications. Oficjalna strona internetowa: https://kondux.info/ Biała księga: https://kondux.info/kondux-lightpaper/ Tokenomika i analiza cenowa KONDUX (KNDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KONDUX (KNDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.79M Całkowita podaż: $ 943.41M Podaż w obiegu: $ 547.92M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.13M Historyczne maksimum: $ 0.187098 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.01603885 Tokenomika KONDUX (KNDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KONDUX (KNDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.