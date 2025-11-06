Informacje o cenie KONA (KONA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 24.59 $ 24.59 $ 24.59 Minimum 24h $ 26.98 $ 26.98 $ 26.98 Maksimum 24h Minimum 24h $ 24.59$ 24.59 $ 24.59 Maksimum 24h $ 26.98$ 26.98 $ 26.98 Historyczne maksimum $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 Najniższa cena $ 24.59$ 24.59 $ 24.59 Zmiana ceny (1H) +0.90% Zmiana ceny (1D) -4.91% Zmiana ceny (7D) -35.80% Zmiana ceny (7D) -35.80%

Aktualna cena KONA (KONA) wynosi $25.56. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KONA wahał się między $ 24.59 a $ 26.98, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KONA w historii to $ 109.49, a najniższy to $ 24.59.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KONA zmieniły się o +0.90% w ciągu ostatniej godziny, o -4.91% w ciągu 24 godzin i o -35.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KONA (KONA)

Kapitalizacja rynkowa $ 282.75K$ 282.75K $ 282.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 282.75K$ 282.75K $ 282.75K Podaż w obiegu 11.07K 11.07K 11.07K Całkowita podaż 11,066.73930441548 11,066.73930441548 11,066.73930441548

Obecna kapitalizacja rynkowa KONA wynosi $ 282.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KONA w obiegu wynosi 11.07K, przy całkowitej podaży 11066.73930441548. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 282.75K.