GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena KONA to 25.56 USD. Śledź aktualizacje cen KONA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KONA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena KONA to 25.56 USD. Śledź aktualizacje cen KONA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KONA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KONA

Informacje o cenie KONA

Czym jest KONA

Oficjalna strona internetowa KONA

Tokenomika KONA

Prognoza cen KONA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo KONA

Cena KONA (KONA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KONA do USD:

$25.55
$25.55$25.55
-4.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
KONA (KONA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:02 (UTC+8)

Informacje o cenie KONA (KONA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 24.59
$ 24.59$ 24.59
Minimum 24h
$ 26.98
$ 26.98$ 26.98
Maksimum 24h

$ 24.59
$ 24.59$ 24.59

$ 26.98
$ 26.98$ 26.98

$ 109.49
$ 109.49$ 109.49

$ 24.59
$ 24.59$ 24.59

+0.90%

-4.91%

-35.80%

-35.80%

Aktualna cena KONA (KONA) wynosi $25.56. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KONA wahał się między $ 24.59 a $ 26.98, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KONA w historii to $ 109.49, a najniższy to $ 24.59.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KONA zmieniły się o +0.90% w ciągu ostatniej godziny, o -4.91% w ciągu 24 godzin i o -35.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KONA (KONA)

$ 282.75K
$ 282.75K$ 282.75K

--
----

$ 282.75K
$ 282.75K$ 282.75K

11.07K
11.07K 11.07K

11,066.73930441548
11,066.73930441548 11,066.73930441548

Obecna kapitalizacja rynkowa KONA wynosi $ 282.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KONA w obiegu wynosi 11.07K, przy całkowitej podaży 11066.73930441548. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 282.75K.

Historia ceny KONA (KONA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KONA do USD wyniosła $ -1.32070059960242.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KONA do USD wyniosła $ -16.6027689360.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KONA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KONA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.32070059960242-4.91%
30 Dni$ -16.6027689360-64.95%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest KONA (KONA)

Kona is a leading DeFi project on Abstract, focused on bringing trading, lending, and yield primitives to the consumer chain.

The Kona app is powered by the KONA token, which has a variety of use cases on the platform. First, KONA can be staked to earn stablecoin yield from fees generated on the Kona app. Second, KONA can be locked in a vote escrow-style system to direct the distribution of Kona Points to liquidity providers on the Kona app. Finally, KONA is partially burned from fees generated on the Kona app.

Kona is built by the KittyPunch team, who has created the leading DeFi infrastructure on the Flow blockchain.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KONA (KONA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny KONA (w USD)

Jaka będzie wartość KONA (KONA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KONA (KONA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KONA.

Sprawdź teraz prognozę ceny KONA!

KONA na lokalne waluty

Tokenomika KONA (KONA)

Zrozumienie tokenomiki KONA (KONA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KONAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KONA (KONA)

Jaka jest dziś wartość KONA (KONA)?
Aktualna cena KONA w USD wynosi 25.56USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KONA do USD?
Aktualna cena KONA w USD wynosi $ 25.56. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KONA?
Kapitalizacja rynkowa dla KONA wynosi $ 282.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KONA w obiegu?
W obiegu KONA znajduje się 11.07K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KONA?
KONA osiąga ATH w wysokości 109.49 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KONA?
KONA zaliczył cenę ATL w wysokości 24.59 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KONA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KONA wynosi -- USD.
Czy w tym roku KONA pójdzie wyżej?
KONA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KONA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:44:02 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe KONA (KONA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,670.45
$103,670.45$103,670.45

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.26
$3,438.26$3,438.26

+1.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.31
$162.31$162.31

+1.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,670.45
$103,670.45$103,670.45

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.26
$3,438.26$3,438.26

+1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3604
$2.3604$2.3604

+3.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.31
$162.31$162.31

+1.11%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1481
$1.1481$1.1481

+5.79%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03524
$0.03524$0.03524

+40.96%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00384
$0.00384$0.00384

-48.80%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010400
$0.000010400$0.000010400

+450.84%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2184
$0.2184$0.2184

+336.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5104
$1.5104$1.5104

+86.19%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01893
$0.01893$0.01893

+51.44%