Prognoza ceny KONA (KONA) (USD)

Sprawdź prognozy cen KONA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KONA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę KONA
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny KONA
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:39:40 (UTC+8)

Prognoza ceny KONA na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy KONA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 25.23.

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy KONA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 26.4915.

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KONA na 2027 rok wyniesie $ 27.8160 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KONA na 2028 rok wyniesie $ 29.2068 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KONA w 2029 roku wyniesie $ 30.6672 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KONA w 2030 roku wyniesie $ 32.2005 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena KONA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 52.4513.

Prognoza ceny KONA (KONA) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena KONA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 85.4377.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 25.23
    0.00%
  • 2026
    $ 26.4915
    5.00%
  • 2027
    $ 27.8160
    10.25%
  • 2028
    $ 29.2068
    15.76%
  • 2029
    $ 30.6672
    21.55%
  • 2030
    $ 32.2005
    27.63%
  • 2031
    $ 33.8106
    34.01%
  • 2032
    $ 35.5011
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 37.2762
    47.75%
  • 2034
    $ 39.1400
    55.13%
  • 2035
    $ 41.0970
    62.89%
  • 2036
    $ 43.1518
    71.03%
  • 2037
    $ 45.3094
    79.59%
  • 2038
    $ 47.5749
    88.56%
  • 2039
    $ 49.9536
    97.99%
  • 2040
    $ 52.4513
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny KONA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 25.23
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 25.2334
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 25.2541
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 25.3336
    0.41%
Prognoza ceny KONA (KONA) na dziś

Przewidywana cena dla KONA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $25.23. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny KONA (KONA) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KONA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $25.2334. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa KONA (KONA) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KONA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $25.2541. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa KONA (KONA) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KONA wynosi $25.3336. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen KONA

--
----

--

$ 279.60K
$ 279.60K$ 279.60K

11.07K
11.07K 11.07K

--
----

--

Najnowsza cena KONA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto KONA ma podaż w obiegu wynoszącą 11.07K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 279.60K.

Historyczna cena KONA

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami KONA, cena KONA wynosi 25.23USD. Podaż w obiegu KONA (KONA) wynosi 11.07K KONA, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $279,602.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.23%
    $ -0.059484
    $ 26.37
    $ 25.01
  • 7 D
    -34.03%
    $ -8.5865
    $ 66.9540
    $ 24.8327
  • 30 Dni
    -63.43%
    $ -16.0044
    $ 66.9540
    $ 24.8327
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin KONA zanotował zmianę ceny o $-0.059484, co stanowi -0.23% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs KONA osiągnął maksimum na poziomie $66.9540 i minimum na poziomie $24.8327. Zanotowano zmianę ceny o -34.03%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał KONA do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana KONA o -63.43%, co odpowiada około $-16.0044 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KONA.

Jak działa moduł przewidywania ceny KONA (KONA)?

Moduł predykcji ceny KONA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KONA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania KONA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KONA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę KONA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KONA.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KONA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał KONA.

Dlaczego prognoaza ceny KONA jest ważna?

Prognozy cen KONA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w KONA?
Według Twoich prognoz KONA osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny KONA na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny KONA (KONA), przewidywana cena KONA osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 KONA w 2026 roku?
Cena 1 KONA (KONA) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz KONA wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena KONA w 2027 roku?
KONA (KONA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KONA do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa KONA w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KONA (KONA) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa KONA w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KONA (KONA) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 KONA w 2030 roku?
Cena 1 KONA (KONA) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz KONA wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny KONA na 2040 rok?
KONA (KONA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KONA do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.