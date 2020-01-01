Poznaj tokenomikę KOBAN (KOBAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOBAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KOBAN (KOBAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOBAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o KOBAN (KOBAN)

What is KOBAN?

KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.

Oficjalna strona internetowa: https://koban.world/

Tokenomika i analiza cenowa KOBAN (KOBAN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KOBAN (KOBAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 876.88K
Całkowita podaż: $ 2.50B
Podaż w obiegu: $ 734.94M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.98M
Historyczne maksimum: $ 0.02602948
Historyczne minimum: $ 0.00113763
Aktualna cena: $ 0.00119313

Tokenomika KOBAN (KOBAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki KOBAN (KOBAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOBAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOBAN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny KOBAN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOBAN? Nasza strona z prognozami cen KOBAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.