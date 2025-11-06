Informacje o cenie KEVIN (KEVIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00002708 $ 0.00002708 $ 0.00002708 Minimum 24h $ 0.00002892 $ 0.00002892 $ 0.00002892 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00002708$ 0.00002708 $ 0.00002708 Maksimum 24h $ 0.00002892$ 0.00002892 $ 0.00002892 Historyczne maksimum $ 0.000332$ 0.000332 $ 0.000332 Najniższa cena $ 0.00002598$ 0.00002598 $ 0.00002598 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.80% Zmiana ceny (7D) -12.52% Zmiana ceny (7D) -12.52%

Aktualna cena KEVIN (KEVIN) wynosi $0.00002838. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEVIN wahał się między $ 0.00002708 a $ 0.00002892, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEVIN w historii to $ 0.000332, a najniższy to $ 0.00002598.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEVIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.80% w ciągu 24 godzin i o -12.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KEVIN (KEVIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 27.54K$ 27.54K $ 27.54K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 27.54K$ 27.54K $ 27.54K Podaż w obiegu 970.67M 970.67M 970.67M Całkowita podaż 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

Obecna kapitalizacja rynkowa KEVIN wynosi $ 27.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEVIN w obiegu wynosi 970.67M, przy całkowitej podaży 970667016.8933665. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.54K.