Aktualna cena KEVIN to 0.00002838 USD. Śledź aktualizacje cen KEVIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KEVIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KEVIN

Informacje o cenie KEVIN

Czym jest KEVIN

Oficjalna strona internetowa KEVIN

Tokenomika KEVIN

Prognoza cen KEVIN

Cena KEVIN (KEVIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KEVIN do USD:

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
KEVIN (KEVIN) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie KEVIN (KEVIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002708
$ 0.00002708$ 0.00002708
Minimum 24h
$ 0.00002892
$ 0.00002892$ 0.00002892
Maksimum 24h

$ 0.00002708
$ 0.00002708$ 0.00002708

$ 0.00002892
$ 0.00002892$ 0.00002892

$ 0.000332
$ 0.000332$ 0.000332

$ 0.00002598
$ 0.00002598$ 0.00002598

--

+0.80%

-12.52%

-12.52%

Aktualna cena KEVIN (KEVIN) wynosi $0.00002838. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KEVIN wahał się między $ 0.00002708 a $ 0.00002892, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KEVIN w historii to $ 0.000332, a najniższy to $ 0.00002598.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KEVIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.80% w ciągu 24 godzin i o -12.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KEVIN (KEVIN)

$ 27.54K
$ 27.54K$ 27.54K

--
----

$ 27.54K
$ 27.54K$ 27.54K

970.67M
970.67M 970.67M

970,667,016.8933665
970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

Obecna kapitalizacja rynkowa KEVIN wynosi $ 27.54K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KEVIN w obiegu wynosi 970.67M, przy całkowitej podaży 970667016.8933665. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 27.54K.

Historia ceny KEVIN (KEVIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny KEVIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny KEVIN do USD wyniosła $ -0.0000179469.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny KEVIN do USD wyniosła $ -0.0000221560.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny KEVIN do USD wyniosła $ -0.00007770072775350096.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.80%
30 Dni$ -0.0000179469-63.23%
60 dni$ -0.0000221560-78.06%
90 dni$ -0.00007770072775350096-73.24%

Co to jest KEVIN (KEVIN)

Kevin is Andy’s quirky and loyal friend, always up for an adventure and ready to bring laughter to any situation. With a playful spirit and a big heart, Kevin is the kind of companion everyone wants around. He’s a character who adds color and fun to the journey, making every moment memorable. Whether it’s exploring new places or just hanging out, Kevin’s enthusiasm and charm are truly one of a kind.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla KEVIN (KEVIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny KEVIN (w USD)

Jaka będzie wartość KEVIN (KEVIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KEVIN (KEVIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KEVIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny KEVIN!

KEVIN na lokalne waluty

Tokenomika KEVIN (KEVIN)

Zrozumienie tokenomiki KEVIN (KEVIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KEVINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące KEVIN (KEVIN)

Jaka jest dziś wartość KEVIN (KEVIN)?
Aktualna cena KEVIN w USD wynosi 0.00002838USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KEVIN do USD?
Aktualna cena KEVIN w USD wynosi $ 0.00002838. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KEVIN?
Kapitalizacja rynkowa dla KEVIN wynosi $ 27.54K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KEVIN w obiegu?
W obiegu KEVIN znajduje się 970.67M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KEVIN?
KEVIN osiąga ATH w wysokości 0.000332 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KEVIN?
KEVIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002598 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KEVIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KEVIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku KEVIN pójdzie wyżej?
KEVIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KEVIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe KEVIN (KEVIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

