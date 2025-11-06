GiełdaDEX+
Aktualna cena Kavari to 0.00014907 USD. Śledź aktualizacje cen KAVR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KAVR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KAVR

Informacje o cenie KAVR

Czym jest KAVR

Biała księga KAVR

Oficjalna strona internetowa KAVR

Tokenomika KAVR

Prognoza cen KAVR

Logo Kavari

Cena Kavari (KAVR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 KAVR do USD:

$0.00014907
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Kavari (KAVR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:43:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Kavari (KAVR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00405396
$ 0.00014783
--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Kavari (KAVR) wynosi $0.00014907. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAVR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAVR w historii to $ 0.00405396, a najniższy to $ 0.00014783.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAVR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kavari (KAVR)

$ 9.69K
--
$ 14.91K
65.00M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Kavari wynosi $ 9.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAVR w obiegu wynosi 65.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.91K.

Historia ceny Kavari (KAVR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Kavari do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Kavari do USD wyniosła $ -0.0000267448.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Kavari do USD wyniosła $ -0.0000208774.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Kavari do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000267448-17.94%
60 dni$ -0.0000208774-14.00%
90 dni$ 0--

Co to jest Kavari (KAVR)

Kavari revolutionises crypto trading security through decentralized protection protocols. Our platform Provides automated risk assessment, transparent claims processing, and real-time portfolio monitoring for traders worldwide. Crypto trading protection faces challenges including risk assessment complexity, claims processing difficulties, and blockchain integration barriers, hindering widespread adoption. Kavari is a next-generation decentralized protection protocol designed to provide automated risk evaluation, transparent claims processing, and AI-powered coverage services to enhance crypto trading security through a scalable and trustless ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Kavari (w USD)

Jaka będzie wartość Kavari (KAVR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Kavari (KAVR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Kavari.

Sprawdź teraz prognozę ceny Kavari!

KAVR na lokalne waluty

Tokenomika Kavari (KAVR)

Zrozumienie tokenomiki Kavari (KAVR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KAVRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Kavari (KAVR)

Jaka jest dziś wartość Kavari (KAVR)?
Aktualna cena KAVR w USD wynosi 0.00014907USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KAVR do USD?
Aktualna cena KAVR w USD wynosi $ 0.00014907. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Kavari?
Kapitalizacja rynkowa dla KAVR wynosi $ 9.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KAVR w obiegu?
W obiegu KAVR znajduje się 65.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KAVR?
KAVR osiąga ATH w wysokości 0.00405396 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KAVR?
KAVR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00014783 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KAVR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KAVR wynosi -- USD.
Czy w tym roku KAVR pójdzie wyżej?
KAVR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KAVR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Kavari (KAVR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,093.87

$3,369.53

$158.72

$1.0000

$1,478.00

$103,093.87

$3,369.53

$2.3208

$158.72

$1.0840

