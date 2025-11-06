Informacje o cenie Kavari (KAVR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00405396$ 0.00405396 $ 0.00405396 Najniższa cena $ 0.00014783$ 0.00014783 $ 0.00014783 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Kavari (KAVR) wynosi $0.00014907. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KAVR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KAVR w historii to $ 0.00405396, a najniższy to $ 0.00014783.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KAVR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Kavari (KAVR)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Podaż w obiegu 65.00M 65.00M 65.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Kavari wynosi $ 9.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KAVR w obiegu wynosi 65.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.91K.