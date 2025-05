Co to jest Kanye (YE)

$YE is a man of many things, he can rap, sing, write, design fashion, and so much more. Being one of the world's best-selling music artists with over 160,000,000 records sold, $YE has won 24 Grammy Awards, the joint tenth-most of all time and most awarded for any hip hop artist jointly with Jay-Z (of whom he was in Paris with). And how his blank stare is here - on solana.

Zasoby dla Kanye (YE) Oficjalna strona internetowa