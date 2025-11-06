GiełdaDEX+
Aktualna cena Hyperwave HYPE to 41.5 USD. Śledź aktualizacje cen HWHYPE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HWHYPE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HWHYPE

Informacje o cenie HWHYPE

Czym jest HWHYPE

Tokenomika HWHYPE

Prognoza cen HWHYPE

Logo Hyperwave HYPE

Cena Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HWHYPE do USD:

$41.46
+1.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Hyperwave HYPE (HWHYPE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:37:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 40.22
Minimum 24h
$ 42.77
Maksimum 24h

$ 40.22
$ 42.77
$ 59.58
$ 29.97
+0.23%

+1.43%

-15.82%

-15.82%

Aktualna cena Hyperwave HYPE (HWHYPE) wynosi $41.5. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HWHYPE wahał się między $ 40.22 a $ 42.77, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HWHYPE w historii to $ 59.58, a najniższy to $ 29.97.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HWHYPE zmieniły się o +0.23% w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -15.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperwave HYPE (HWHYPE)

$ 7.63M
--
$ 7.63M
183.85K
183,848.4581026852
Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperwave HYPE wynosi $ 7.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HWHYPE w obiegu wynosi 183.85K, przy całkowitej podaży 183848.4581026852. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.63M.

Historia ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hyperwave HYPE do USD wyniosła $ +0.586423.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hyperwave HYPE do USD wyniosła $ -5.1652726000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hyperwave HYPE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hyperwave HYPE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.586423+1.43%
30 Dni$ -5.1652726000-12.44%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Hyperwave HYPE (HWHYPE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (w USD)

Jaka będzie wartość Hyperwave HYPE (HWHYPE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hyperwave HYPE (HWHYPE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hyperwave HYPE.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hyperwave HYPE!

HWHYPE na lokalne waluty

Tokenomika Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Zrozumienie tokenomiki Hyperwave HYPE (HWHYPE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HWHYPEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Jaka jest dziś wartość Hyperwave HYPE (HWHYPE)?
Aktualna cena HWHYPE w USD wynosi 41.5USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HWHYPE do USD?
Aktualna cena HWHYPE w USD wynosi $ 41.5. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hyperwave HYPE?
Kapitalizacja rynkowa dla HWHYPE wynosi $ 7.63M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HWHYPE w obiegu?
W obiegu HWHYPE znajduje się 183.85K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HWHYPE?
HWHYPE osiąga ATH w wysokości 59.58 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HWHYPE?
HWHYPE zaliczył cenę ATL w wysokości 29.97 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HWHYPE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HWHYPE wynosi -- USD.
Czy w tym roku HWHYPE pójdzie wyżej?
HWHYPE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HWHYPE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:37:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,705.07
$3,434.79
$162.06
$1.0000
$1,477.94
$103,705.07
$3,434.79
$2.3584
$162.06
$1.1472
