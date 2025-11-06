Informacje o cenie Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 40.22 $ 40.22 $ 40.22 Minimum 24h $ 42.77 $ 42.77 $ 42.77 Maksimum 24h Minimum 24h $ 40.22$ 40.22 $ 40.22 Maksimum 24h $ 42.77$ 42.77 $ 42.77 Historyczne maksimum $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 Najniższa cena $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 Zmiana ceny (1H) +0.23% Zmiana ceny (1D) +1.43% Zmiana ceny (7D) -15.82% Zmiana ceny (7D) -15.82%

Aktualna cena Hyperwave HYPE (HWHYPE) wynosi $41.5. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HWHYPE wahał się między $ 40.22 a $ 42.77, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HWHYPE w historii to $ 59.58, a najniższy to $ 29.97.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HWHYPE zmieniły się o +0.23% w ciągu ostatniej godziny, o +1.43% w ciągu 24 godzin i o -15.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperwave HYPE (HWHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M Podaż w obiegu 183.85K 183.85K 183.85K Całkowita podaż 183,848.4581026852 183,848.4581026852 183,848.4581026852

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperwave HYPE wynosi $ 7.63M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HWHYPE w obiegu wynosi 183.85K, przy całkowitej podaży 183848.4581026852. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.63M.