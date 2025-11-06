Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hyperwave HYPE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HWHYPE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Hyperwave HYPE
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:35:26 (UTC+8)

Prognoza ceny Hyperwave HYPE na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Hyperwave HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 40.85.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Hyperwave HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 42.8925.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HWHYPE na 2027 rok wyniesie $ 45.0371 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HWHYPE na 2028 rok wyniesie $ 47.2889 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HWHYPE w 2029 roku wyniesie $ 49.6534 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HWHYPE w 2030 roku wyniesie $ 52.1361 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Hyperwave HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 84.9242.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Hyperwave HYPE może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 138.3325.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 40.85
    0.00%
  • 2026
    $ 42.8925
    5.00%
  • 2027
    $ 45.0371
    10.25%
  • 2028
    $ 47.2889
    15.76%
  • 2029
    $ 49.6534
    21.55%
  • 2030
    $ 52.1361
    27.63%
  • 2031
    $ 54.7429
    34.01%
  • 2032
    $ 57.4800
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 60.3540
    47.75%
  • 2034
    $ 63.3717
    55.13%
  • 2035
    $ 66.5403
    62.89%
  • 2036
    $ 69.8673
    71.03%
  • 2037
    $ 73.3607
    79.59%
  • 2038
    $ 77.0287
    88.56%
  • 2039
    $ 80.8802
    97.99%
  • 2040
    $ 84.9242
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Hyperwave HYPE na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 40.85
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 40.8555
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 40.8891
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 41.0178
    0.41%
Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na dziś

Przewidywana cena dla HWHYPE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $40.85. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HWHYPE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $40.8555. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Hyperwave HYPE (HWHYPE) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HWHYPE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $40.8891. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Hyperwave HYPE (HWHYPE) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HWHYPE wynosi $41.0178. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hyperwave HYPE

--
----

--

$ 7.51M
$ 7.51M$ 7.51M

183.85K
183.85K 183.85K

--
----

--

Najnowsza cena HWHYPE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto HWHYPE ma podaż w obiegu wynoszącą 183.85K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.51M.

Historyczna cena Hyperwave HYPE

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hyperwave HYPE, cena Hyperwave HYPE wynosi 40.85USD. Podaż w obiegu Hyperwave HYPE (HWHYPE) wynosi 183.85K HWHYPE, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,509,231.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -1.42%
    $ -0.590995
    $ 42.77
    $ 40.03
  • 7 D
    -16.81%
    $ -6.8673
    $ 48.2859
    $ 36.9334
  • 30 Dni
    -12.35%
    $ -5.0479
    $ 48.2859
    $ 36.9334
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Hyperwave HYPE zanotował zmianę ceny o $-0.590995, co stanowi -1.42% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hyperwave HYPE osiągnął maksimum na poziomie $48.2859 i minimum na poziomie $36.9334. Zanotowano zmianę ceny o -16.81%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał HWHYPE do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hyperwave HYPE o -12.35%, co odpowiada około $-5.0479 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HWHYPE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE)?

Moduł predykcji ceny Hyperwave HYPE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HWHYPE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hyperwave HYPE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HWHYPE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hyperwave HYPE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HWHYPE.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HWHYPE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hyperwave HYPE.

Dlaczego prognoaza ceny HWHYPE jest ważna?

Prognozy cen HWHYPE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w HWHYPE?
Według Twoich prognoz HWHYPE osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny HWHYPE na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Hyperwave HYPE (HWHYPE), przewidywana cena HWHYPE osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 HWHYPE w 2026 roku?
Cena 1 Hyperwave HYPE (HWHYPE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HWHYPE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena HWHYPE w 2027 roku?
Hyperwave HYPE (HWHYPE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HWHYPE do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HWHYPE w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hyperwave HYPE (HWHYPE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa HWHYPE w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hyperwave HYPE (HWHYPE) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 HWHYPE w 2030 roku?
Cena 1 Hyperwave HYPE (HWHYPE) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz HWHYPE wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny HWHYPE na 2040 rok?
Hyperwave HYPE (HWHYPE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HWHYPE do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:35:26 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.