Aktualna cena Hyperion Staked Aptos to 3.13 USD. Śledź aktualizacje cen STAPT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STAPT łatwo w MEXC już teraz.

Cena Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Aktualna cena 1 STAPT do USD:

$3.13
$3.13
+2.70%1D
USD
Hyperion Staked Aptos (STAPT) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

$ 2.98
$ 2.98
$ 3.15
$ 3.15
$ 2.98
$ 2.98

$ 3.15
$ 3.15

$ 6.5
$ 6.5

$ 2.79
$ 2.79

+1.43%

+2.95%

-21.01%

-21.01%

Aktualna cena Hyperion Staked Aptos (STAPT) wynosi $3.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAPT wahał się między $ 2.98 a $ 3.15, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAPT w historii to $ 6.5, a najniższy to $ 2.79.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAPT zmieniły się o +1.43% w ciągu ostatniej godziny, o +2.95% w ciągu 24 godzin i o -21.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperion Staked Aptos (STAPT)

$ 1.31M
$ 1.31M

--
--

$ 83.27M
$ 83.27M

211.50K
211.50K

12,835,179.59965018
12,835,179.59965018

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperion Staked Aptos wynosi $ 1.31M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAPT w obiegu wynosi 211.50K, przy całkowitej podaży 12835179.59965018. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 83.27M.

Historia ceny Hyperion Staked Aptos (STAPT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hyperion Staked Aptos do USD wyniosła $ +0.089545.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hyperion Staked Aptos do USD wyniosła $ -1.5515206550.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hyperion Staked Aptos do USD wyniosła $ -1.1361655860.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hyperion Staked Aptos do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.089545+2.95%
30 Dni$ -1.5515206550-49.56%
60 dni$ -1.1361655860-36.29%
90 dni$ 0--

Co to jest Hyperion Staked Aptos (STAPT)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Hyperion Staked Aptos (w USD)

Jaka będzie wartość Hyperion Staked Aptos (STAPT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hyperion Staked Aptos (STAPT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hyperion Staked Aptos.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hyperion Staked Aptos!

STAPT na lokalne waluty

Tokenomika Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Zrozumienie tokenomiki Hyperion Staked Aptos (STAPT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STAPTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Jaka jest dziś wartość Hyperion Staked Aptos (STAPT)?
Aktualna cena STAPT w USD wynosi 3.13USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STAPT do USD?
Aktualna cena STAPT w USD wynosi $ 3.13. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hyperion Staked Aptos?
Kapitalizacja rynkowa dla STAPT wynosi $ 1.31M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STAPT w obiegu?
W obiegu STAPT znajduje się 211.50K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STAPT?
STAPT osiąga ATH w wysokości 6.5 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STAPT?
STAPT zaliczył cenę ATL w wysokości 2.79 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STAPT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STAPT wynosi -- USD.
Czy w tym roku STAPT pójdzie wyżej?
STAPT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STAPT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

