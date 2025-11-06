Informacje o cenie Hyperion Staked Aptos (STAPT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Minimum 24h $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 Maksimum 24h Minimum 24h $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Maksimum 24h $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 Historyczne maksimum $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 Najniższa cena $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 Zmiana ceny (1H) +1.43% Zmiana ceny (1D) +2.95% Zmiana ceny (7D) -21.01% Zmiana ceny (7D) -21.01%

Aktualna cena Hyperion Staked Aptos (STAPT) wynosi $3.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAPT wahał się między $ 2.98 a $ 3.15, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAPT w historii to $ 6.5, a najniższy to $ 2.79.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAPT zmieniły się o +1.43% w ciągu ostatniej godziny, o +2.95% w ciągu 24 godzin i o -21.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Podaż w obiegu 211.50K 211.50K 211.50K Całkowita podaż 12,835,179.59965018 12,835,179.59965018 12,835,179.59965018

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperion Staked Aptos wynosi $ 1.31M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAPT w obiegu wynosi 211.50K, przy całkowitej podaży 12835179.59965018. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 83.27M.