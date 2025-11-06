Informacje o cenie Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 Minimum 24h $ 1.088 $ 1.088 $ 1.088 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 Maksimum 24h $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Historyczne maksimum $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Najniższa cena $ 0.701228$ 0.701228 $ 0.701228 Zmiana ceny (1H) -0.31% Zmiana ceny (1D) +0.08% Zmiana ceny (7D) -0.22% Zmiana ceny (7D) -0.22%

Aktualna cena Hyperbeat USDT (HBUSDT) wynosi $1.078. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HBUSDT wahał się między $ 1.071 a $ 1.088, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HBUSDT w historii to $ 1.27, a najniższy to $ 0.701228.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HBUSDT zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +0.08% w ciągu 24 godzin i o -0.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Kapitalizacja rynkowa $ 88.82M$ 88.82M $ 88.82M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 88.82M$ 88.82M $ 88.82M Podaż w obiegu 82.39M 82.39M 82.39M Całkowita podaż 82,388,069.30276695 82,388,069.30276695 82,388,069.30276695

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperbeat USDT wynosi $ 88.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HBUSDT w obiegu wynosi 82.39M, przy całkowitej podaży 82388069.30276695. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 88.82M.