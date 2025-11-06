GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Hyperbeat USDT to 1.078 USD. Śledź aktualizacje cen HBUSDT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HBUSDT łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Hyperbeat USDT to 1.078 USD. Śledź aktualizacje cen HBUSDT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HBUSDT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HBUSDT

Informacje o cenie HBUSDT

Czym jest HBUSDT

Tokenomika HBUSDT

Prognoza cen HBUSDT

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Hyperbeat USDT

Cena Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HBUSDT do USD:

$1.078
$1.078$1.078
-0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Hyperbeat USDT (HBUSDT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:37:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.071
$ 1.071$ 1.071
Minimum 24h
$ 1.088
$ 1.088$ 1.088
Maksimum 24h

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.701228
$ 0.701228$ 0.701228

-0.31%

+0.08%

-0.22%

-0.22%

Aktualna cena Hyperbeat USDT (HBUSDT) wynosi $1.078. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HBUSDT wahał się między $ 1.071 a $ 1.088, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HBUSDT w historii to $ 1.27, a najniższy to $ 0.701228.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HBUSDT zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o +0.08% w ciągu 24 godzin i o -0.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hyperbeat USDT (HBUSDT)

$ 88.82M
$ 88.82M$ 88.82M

--
----

$ 88.82M
$ 88.82M$ 88.82M

82.39M
82.39M 82.39M

82,388,069.30276695
82,388,069.30276695 82,388,069.30276695

Obecna kapitalizacja rynkowa Hyperbeat USDT wynosi $ 88.82M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HBUSDT w obiegu wynosi 82.39M, przy całkowitej podaży 82388069.30276695. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 88.82M.

Historia ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hyperbeat USDT do USD wyniosła $ +0.00082861.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hyperbeat USDT do USD wyniosła $ +0.0411786298.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hyperbeat USDT do USD wyniosła $ +0.0536833220.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hyperbeat USDT do USD wyniosła $ +0.0661383558036927.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00082861+0.08%
30 Dni$ +0.0411786298+3.82%
60 dni$ +0.0536833220+4.98%
90 dni$ +0.0661383558036927+6.54%

Co to jest Hyperbeat USDT (HBUSDT)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Hyperbeat USDT (w USD)

Jaka będzie wartość Hyperbeat USDT (HBUSDT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hyperbeat USDT (HBUSDT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hyperbeat USDT.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hyperbeat USDT!

HBUSDT na lokalne waluty

Tokenomika Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Zrozumienie tokenomiki Hyperbeat USDT (HBUSDT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HBUSDTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Jaka jest dziś wartość Hyperbeat USDT (HBUSDT)?
Aktualna cena HBUSDT w USD wynosi 1.078USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HBUSDT do USD?
Aktualna cena HBUSDT w USD wynosi $ 1.078. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hyperbeat USDT?
Kapitalizacja rynkowa dla HBUSDT wynosi $ 88.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HBUSDT w obiegu?
W obiegu HBUSDT znajduje się 82.39M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HBUSDT?
HBUSDT osiąga ATH w wysokości 1.27 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HBUSDT?
HBUSDT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.701228 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HBUSDT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HBUSDT wynosi -- USD.
Czy w tym roku HBUSDT pójdzie wyżej?
HBUSDT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HBUSDT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:37:35 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hyperbeat USDT (HBUSDT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,710.89
$103,710.89$103,710.89

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.62
$3,435.62$3,435.62

+1.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.11
$162.11$162.11

+0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.95
$1,477.95$1,477.95

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,710.89
$103,710.89$103,710.89

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.62
$3,435.62$3,435.62

+1.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3588
$2.3588$2.3588

+3.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.11
$162.11$162.11

+0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1475
$1.1475$1.1475

+5.74%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03574
$0.03574$0.03574

+42.96%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00398
$0.00398$0.00398

-46.93%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010203
$0.000010203$0.000010203

+440.41%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2183
$0.2183$0.2183

+336.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4754
$1.4754$1.4754

+81.87%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01770
$0.01770$0.01770

+41.60%