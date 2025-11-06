Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hyperbeat USDT na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HBUSDT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Hyperbeat USDT na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hyperbeat USDT może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.08. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hyperbeat USDT może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.1340. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HBUSDT na 2027 rok wyniesie $ 1.1907 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HBUSDT na 2028 rok wyniesie $ 1.2502 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HBUSDT w 2029 roku wyniesie $ 1.3127 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HBUSDT w 2030 roku wyniesie $ 1.3783 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hyperbeat USDT może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.2452. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hyperbeat USDT może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.6572.

2026 $ 1.1340 5.00%

2027 $ 1.1907 10.25%

2028 $ 1.2502 15.76%

2029 $ 1.3127 21.55%

2030 $ 1.3783 27.63%

2031 $ 1.4473 34.01%

2032 $ 1.5196 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5956 47.75%

2034 $ 1.6754 55.13%

2035 $ 1.7592 62.89%

2036 $ 1.8471 71.03%

2037 $ 1.9395 79.59%

2038 $ 2.0365 88.56%

2039 $ 2.1383 97.99%

2040 $ 2.2452 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Hyperbeat USDT na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.08 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.0801 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0810 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.0844 0.41% Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na dziś Przewidywana cena dla HBUSDT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.08 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HBUSDT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0801 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hyperbeat USDT (HBUSDT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HBUSDT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0810 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hyperbeat USDT (HBUSDT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HBUSDT wynosi $1.0844 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hyperbeat USDT Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 89.56M$ 89.56M $ 89.56M Podaż w obiegu 82.86M 82.86M 82.86M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HBUSDT to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto HBUSDT ma podaż w obiegu wynoszącą 82.86M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 89.56M. Zobacz na żywo cenę HBUSDT

Historyczna cena Hyperbeat USDT Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hyperbeat USDT, cena Hyperbeat USDT wynosi 1.08USD. Podaż w obiegu Hyperbeat USDT (HBUSDT) wynosi 82.86M HBUSDT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $89,562,120 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.06% $ 0.000699 $ 1.088 $ 1.071

7 D 0.37% $ 0.003974 $ 1.0943 $ 1.0364

30 Dni 4.11% $ 0.044365 $ 1.0943 $ 1.0364 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hyperbeat USDT zanotował zmianę ceny o $0.000699 , co stanowi 0.06% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hyperbeat USDT osiągnął maksimum na poziomie $1.0943 i minimum na poziomie $1.0364 . Zanotowano zmianę ceny o 0.37% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HBUSDT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hyperbeat USDT o 4.11% , co odpowiada około $0.044365 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HBUSDT.

Jak działa moduł przewidywania ceny Hyperbeat USDT (HBUSDT)? Moduł predykcji ceny Hyperbeat USDT to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HBUSDT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hyperbeat USDT na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HBUSDT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hyperbeat USDT. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HBUSDT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HBUSDT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hyperbeat USDT.

Dlaczego prognoaza ceny HBUSDT jest ważna?

Prognozy cen HBUSDT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

