Poznaj tokenomikę Hyper Utility (HYPU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HYPU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hyper Utility (HYPU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HYPU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hyper Utility (HYPU) / Tokenomika / Tokenomika Hyper Utility (HYPU) Odkryj kluczowe informacje o Hyper Utility (HYPU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hyper Utility (HYPU) The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. Oficjalna strona internetowa: https://hyperutility.fun/ Kup HYPU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hyper Utility (HYPU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyper Utility (HYPU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.55K $ 15.55K $ 15.55K Całkowita podaż: $ 929.09M $ 929.09M $ 929.09M Podaż w obiegu: $ 832.21M $ 832.21M $ 832.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.36K $ 17.36K $ 17.36K Historyczne maksimum: $ 0.00668311 $ 0.00668311 $ 0.00668311 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hyper Utility (HYPU) Tokenomika Hyper Utility (HYPU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyper Utility (HYPU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYPU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYPU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHYPU tokenomikę, poznaj cenę tokena HYPUna żywo! Prognoza ceny HYPU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HYPU? Nasza strona z prognozami cen HYPU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HYPU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.