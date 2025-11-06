Cena HypeFun (HYFU)
--
--
0.00%
0.00%
Aktualna cena HypeFun (HYFU) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYFU wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYFU w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki HYFU zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa HypeFun wynosi $ 34.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYFU w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.02K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HypeFun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HypeFun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HypeFun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HypeFun do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ 0
|-7.48%
|60 dni
|$ 0
|-35.63%
|90 dni
|$ 0
|--
Bringing Your Memes To Life
HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.
About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.
But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.
Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.
The goal? Pure memetic entertainment.
Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.
The Target? Every meme community in crypto.
