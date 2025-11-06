Informacje o cenie Hylo USD (HYUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.996559 $ 0.996559 $ 0.996559 Minimum 24h $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.996559$ 0.996559 $ 0.996559 Maksimum 24h $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Historyczne maksimum $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Najniższa cena $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +0.28% Zmiana ceny (7D) -0.06% Zmiana ceny (7D) -0.06%

Aktualna cena Hylo USD (HYUSD) wynosi $0.999858. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYUSD wahał się między $ 0.996559 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYUSD w historii to $ 1.005, a najniższy to $ 0.986187.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYUSD zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o -0.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hylo USD (HYUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 36.59M$ 36.59M $ 36.59M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 36.59M$ 36.59M $ 36.59M Podaż w obiegu 36.59M 36.59M 36.59M Całkowita podaż 36,590,761.23776 36,590,761.23776 36,590,761.23776

Obecna kapitalizacja rynkowa Hylo USD wynosi $ 36.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYUSD w obiegu wynosi 36.59M, przy całkowitej podaży 36590761.23776. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.59M.