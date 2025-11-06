GiełdaDEX+
Aktualna cena Hylo USD to 0.999858 USD. Śledź aktualizacje cen HYUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HYUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HYUSD

Informacje o cenie HYUSD

Czym jest HYUSD

Tokenomika HYUSD

Prognoza cen HYUSD

Logo Hylo USD

Cena Hylo USD (HYUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HYUSD do USD:

$0.999858
$0.999858$0.999858
+0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Hylo USD (HYUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:37:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Hylo USD (HYUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.996559
$ 0.996559$ 0.996559
Minimum 24h
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
Maksimum 24h

$ 0.996559
$ 0.996559$ 0.996559

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.986187
$ 0.986187$ 0.986187

-0.00%

+0.28%

-0.06%

-0.06%

Aktualna cena Hylo USD (HYUSD) wynosi $0.999858. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYUSD wahał się między $ 0.996559 a $ 1.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYUSD w historii to $ 1.005, a najniższy to $ 0.986187.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYUSD zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o -0.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hylo USD (HYUSD)

$ 36.59M
$ 36.59M$ 36.59M

--
----

$ 36.59M
$ 36.59M$ 36.59M

36.59M
36.59M 36.59M

36,590,761.23776
36,590,761.23776 36,590,761.23776

Obecna kapitalizacja rynkowa Hylo USD wynosi $ 36.59M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYUSD w obiegu wynosi 36.59M, przy całkowitej podaży 36590761.23776. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.59M.

Historia ceny Hylo USD (HYUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hylo USD do USD wyniosła $ +0.0028147.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hylo USD do USD wyniosła $ +0.0006300105.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hylo USD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hylo USD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0028147+0.28%
30 Dni$ +0.0006300105+0.06%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Hylo USD (HYUSD)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Hylo USD (w USD)

Jaka będzie wartość Hylo USD (HYUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hylo USD (HYUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hylo USD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hylo USD!

HYUSD na lokalne waluty

Tokenomika Hylo USD (HYUSD)

Zrozumienie tokenomiki Hylo USD (HYUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HYUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hylo USD (HYUSD)

Jaka jest dziś wartość Hylo USD (HYUSD)?
Aktualna cena HYUSD w USD wynosi 0.999858USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HYUSD do USD?
Aktualna cena HYUSD w USD wynosi $ 0.999858. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hylo USD?
Kapitalizacja rynkowa dla HYUSD wynosi $ 36.59M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HYUSD w obiegu?
W obiegu HYUSD znajduje się 36.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HYUSD?
HYUSD osiąga ATH w wysokości 1.005 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HYUSD?
HYUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.986187 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HYUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HYUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku HYUSD pójdzie wyżej?
HYUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HYUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:37:20 (UTC+8)

