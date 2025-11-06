GiełdaDEX+
Aktualna cena Hydrex to 0.319574 USD. Śledź aktualizacje cen HYDX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HYDX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HYDX

Informacje o cenie HYDX

Czym jest HYDX

Biała księga HYDX

Oficjalna strona internetowa HYDX

Tokenomika HYDX

Prognoza cen HYDX

Logo Hydrex

Cena Hydrex (HYDX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HYDX do USD:

$0.319949
+2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Hydrex (HYDX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:37:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Hydrex (HYDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.300041
Minimum 24h
$ 0.347436
Maksimum 24h

$ 0.300041
$ 0.347436
$ 1.2
$ 0.127003
-1.33%

+1.92%

-18.03%

-18.03%

Aktualna cena Hydrex (HYDX) wynosi $0.319574. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYDX wahał się między $ 0.300041 a $ 0.347436, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYDX w historii to $ 1.2, a najniższy to $ 0.127003.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYDX zmieniły się o -1.33% w ciągu ostatniej godziny, o +1.92% w ciągu 24 godzin i o -18.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hydrex (HYDX)

$ 7.42M
--
$ 13.99M
23.18M
43,725,672.1037872
Obecna kapitalizacja rynkowa Hydrex wynosi $ 7.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYDX w obiegu wynosi 23.18M, przy całkowitej podaży 43725672.1037872. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.99M.

Historia ceny Hydrex (HYDX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Hydrex do USD wyniosła $ +0.00603217.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Hydrex do USD wyniosła $ -0.2030049733.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Hydrex do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Hydrex do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00603217+1.92%
30 Dni$ -0.2030049733-63.52%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Hydrex (HYDX)

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Hydrex (w USD)

Jaka będzie wartość Hydrex (HYDX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hydrex (HYDX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hydrex.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hydrex!

HYDX na lokalne waluty

Tokenomika Hydrex (HYDX)

Zrozumienie tokenomiki Hydrex (HYDX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HYDXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Hydrex (HYDX)

Jaka jest dziś wartość Hydrex (HYDX)?
Aktualna cena HYDX w USD wynosi 0.319574USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HYDX do USD?
Aktualna cena HYDX w USD wynosi $ 0.319574. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hydrex?
Kapitalizacja rynkowa dla HYDX wynosi $ 7.42M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HYDX w obiegu?
W obiegu HYDX znajduje się 23.18M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HYDX?
HYDX osiąga ATH w wysokości 1.2 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HYDX?
HYDX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.127003 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HYDX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HYDX wynosi -- USD.
Czy w tym roku HYDX pójdzie wyżej?
HYDX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HYDX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Hydrex (HYDX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

