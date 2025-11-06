Informacje o cenie Hydrex (HYDX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.300041 $ 0.300041 $ 0.300041 Minimum 24h $ 0.347436 $ 0.347436 $ 0.347436 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.300041$ 0.300041 $ 0.300041 Maksimum 24h $ 0.347436$ 0.347436 $ 0.347436 Historyczne maksimum $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Najniższa cena $ 0.127003$ 0.127003 $ 0.127003 Zmiana ceny (1H) -1.33% Zmiana ceny (1D) +1.92% Zmiana ceny (7D) -18.03% Zmiana ceny (7D) -18.03%

Aktualna cena Hydrex (HYDX) wynosi $0.319574. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HYDX wahał się między $ 0.300041 a $ 0.347436, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HYDX w historii to $ 1.2, a najniższy to $ 0.127003.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HYDX zmieniły się o -1.33% w ciągu ostatniej godziny, o +1.92% w ciągu 24 godzin i o -18.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hydrex (HYDX)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.99M$ 13.99M $ 13.99M Podaż w obiegu 23.18M 23.18M 23.18M Całkowita podaż 43,725,672.1037872 43,725,672.1037872 43,725,672.1037872

Obecna kapitalizacja rynkowa Hydrex wynosi $ 7.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HYDX w obiegu wynosi 23.18M, przy całkowitej podaży 43725672.1037872. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.99M.