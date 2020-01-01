Tokenomika Huanghuali Token (HLT)

Tokenomika Huanghuali Token (HLT)

Odkryj kluczowe informacje o Huanghuali Token (HLT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology.

The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.holytoken.net
Biała księga:
https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Huanghuali Token (HLT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Huanghuali Token (HLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 79.51K
$ 79.51K$ 79.51K
Całkowita podaż:
$ 161.15K
$ 161.15K$ 161.15K
Podaż w obiegu:
$ 161.15K
$ 161.15K$ 161.15K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 79.51K
$ 79.51K$ 79.51K
Historyczne maksimum:
$ 4.15
$ 4.15$ 4.15
Historyczne minimum:
$ 0.493219
$ 0.493219$ 0.493219
Aktualna cena:
$ 0.493378
$ 0.493378$ 0.493378

Tokenomika Huanghuali Token (HLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Huanghuali Token (HLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów HLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów HLT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszHLT tokenomikę, poznaj cenę tokena HLTna żywo!

Prognoza ceny HLT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HLT? Nasza strona z prognozami cen HLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.