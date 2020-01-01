Poznaj tokenomikę Huanghuali Token (HLT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HLT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Huanghuali Token (HLT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HLT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Huanghuali Token (HLT) / Tokenomika / Tokenomika Huanghuali Token (HLT) Odkryj kluczowe informacje o Huanghuali Token (HLT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Huanghuali Token (HLT) Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Oficjalna strona internetowa: https://www.holytoken.net Biała księga: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Kup HLT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Huanghuali Token (HLT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Huanghuali Token (HLT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 79.51K $ 79.51K $ 79.51K Całkowita podaż: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K Podaż w obiegu: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 79.51K $ 79.51K $ 79.51K Historyczne maksimum: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Historyczne minimum: $ 0.493219 $ 0.493219 $ 0.493219 Aktualna cena: $ 0.493378 $ 0.493378 $ 0.493378 Dowiedz się więcej o cenie Huanghuali Token (HLT) Tokenomika Huanghuali Token (HLT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Huanghuali Token (HLT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HLT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HLT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHLT tokenomikę, poznaj cenę tokena HLTna żywo! Prognoza ceny HLT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HLT? Nasza strona z prognozami cen HLT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HLT już teraz!