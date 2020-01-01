Poznaj tokenomikę Hot Cross (HOTCROSS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOTCROSS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hot Cross (HOTCROSS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOTCROSS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hot Cross (HOTCROSS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hot Cross (HOTCROSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.76K $ 15.76K $ 15.76K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 111.50M $ 111.50M $ 111.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.67K $ 70.67K $ 70.67K Historyczne maksimum: $ 0.544661 $ 0.544661 $ 0.544661 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014134 $ 0.00014134 $ 0.00014134 Dowiedz się więcej o cenie Hot Cross (HOTCROSS) Tokenomika Hot Cross (HOTCROSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hot Cross (HOTCROSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOTCROSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOTCROSS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOTCROSS tokenomikę, poznaj cenę tokena HOTCROSSna żywo!