Cena HLP0 (HLP0)
-0.04%
-0.18%
-0.43%
-0.43%
Aktualna cena HLP0 (HLP0) wynosi $1.022. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HLP0 wahał się między $ 1.019 a $ 1.039, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HLP0 w historii to $ 1.27, a najniższy to $ 0.72955.
Pod względem krótkoterminowych wyniki HLP0 zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.18% w ciągu 24 godzin i o -0.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa HLP0 wynosi $ 441.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HLP0 w obiegu wynosi 432.10K, przy całkowitej podaży 432103.635084. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 441.56K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ -0.001885722131271.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ -0.0061659304.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ -0.0033761770.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ +0.010976731821396.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.001885722131271
|-0.18%
|30 Dni
|$ -0.0061659304
|-0.60%
|60 dni
|$ -0.0033761770
|-0.33%
|90 dni
|$ +0.010976731821396
|+1.09%
Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.
The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.
MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!
Jaka będzie wartość HLP0 (HLP0) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HLP0 (HLP0) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HLP0.
Sprawdź teraz prognozę ceny HLP0!
Zrozumienie tokenomiki HLP0 (HLP0) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HLP0już teraz!
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut