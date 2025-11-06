GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena HLP0 to 1.022 USD. Śledź aktualizacje cen HLP0 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HLP0 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena HLP0 to 1.022 USD. Śledź aktualizacje cen HLP0 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HLP0 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HLP0

Informacje o cenie HLP0

Czym jest HLP0

Oficjalna strona internetowa HLP0

Tokenomika HLP0

Prognoza cen HLP0

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo HLP0

Cena HLP0 (HLP0)

Nienotowany

Aktualna cena 1 HLP0 do USD:

$1.022
$1.022$1.022
-0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
HLP0 (HLP0) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:36:26 (UTC+8)

Informacje o cenie HLP0 (HLP0) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
Minimum 24h
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
Maksimum 24h

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.72955
$ 0.72955$ 0.72955

-0.04%

-0.18%

-0.43%

-0.43%

Aktualna cena HLP0 (HLP0) wynosi $1.022. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HLP0 wahał się między $ 1.019 a $ 1.039, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HLP0 w historii to $ 1.27, a najniższy to $ 0.72955.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HLP0 zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.18% w ciągu 24 godzin i o -0.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HLP0 (HLP0)

$ 441.56K
$ 441.56K$ 441.56K

--
----

$ 441.56K
$ 441.56K$ 441.56K

432.10K
432.10K 432.10K

432,103.635084
432,103.635084 432,103.635084

Obecna kapitalizacja rynkowa HLP0 wynosi $ 441.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HLP0 w obiegu wynosi 432.10K, przy całkowitej podaży 432103.635084. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 441.56K.

Historia ceny HLP0 (HLP0) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ -0.001885722131271.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ -0.0061659304.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ -0.0033761770.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny HLP0 do USD wyniosła $ +0.010976731821396.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.001885722131271-0.18%
30 Dni$ -0.0061659304-0.60%
60 dni$ -0.0033761770-0.33%
90 dni$ +0.010976731821396+1.09%

Co to jest HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla HLP0 (HLP0)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny HLP0 (w USD)

Jaka będzie wartość HLP0 (HLP0) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HLP0 (HLP0) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HLP0.

Sprawdź teraz prognozę ceny HLP0!

HLP0 na lokalne waluty

Tokenomika HLP0 (HLP0)

Zrozumienie tokenomiki HLP0 (HLP0) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HLP0już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące HLP0 (HLP0)

Jaka jest dziś wartość HLP0 (HLP0)?
Aktualna cena HLP0 w USD wynosi 1.022USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HLP0 do USD?
Aktualna cena HLP0 w USD wynosi $ 1.022. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HLP0?
Kapitalizacja rynkowa dla HLP0 wynosi $ 441.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HLP0 w obiegu?
W obiegu HLP0 znajduje się 432.10K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HLP0?
HLP0 osiąga ATH w wysokości 1.27 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HLP0?
HLP0 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.72955 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HLP0?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HLP0 wynosi -- USD.
Czy w tym roku HLP0 pójdzie wyżej?
HLP0 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HLP0, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:36:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe HLP0 (HLP0)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,724.42
$103,724.42$103,724.42

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.29
$3,435.29$3,435.29

+1.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.29
$162.29$162.29

+1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,724.42
$103,724.42$103,724.42

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,435.29
$3,435.29$3,435.29

+1.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3609
$2.3609$2.3609

+3.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.29
$162.29$162.29

+1.10%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1443
$1.1443$1.1443

+5.44%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03557
$0.03557$0.03557

+42.28%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00404
$0.00404$0.00404

-46.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010450
$0.000010450$0.000010450

+453.49%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2227
$0.2227$0.2227

+345.40%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4707
$1.4707$1.4707

+81.29%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01753
$0.01753$0.01753

+40.24%