Informacje o cenie HLP0 (HLP0) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Minimum 24h $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Maksimum 24h $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 Historyczne maksimum $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Najniższa cena $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Zmiana ceny (1H) -0.04% Zmiana ceny (1D) -0.18% Zmiana ceny (7D) -0.43% Zmiana ceny (7D) -0.43%

Aktualna cena HLP0 (HLP0) wynosi $1.022. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HLP0 wahał się między $ 1.019 a $ 1.039, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HLP0 w historii to $ 1.27, a najniższy to $ 0.72955.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HLP0 zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o -0.18% w ciągu 24 godzin i o -0.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HLP0 (HLP0)

Kapitalizacja rynkowa $ 441.56K$ 441.56K $ 441.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 441.56K$ 441.56K $ 441.56K Podaż w obiegu 432.10K 432.10K 432.10K Całkowita podaż 432,103.635084 432,103.635084 432,103.635084

Obecna kapitalizacja rynkowa HLP0 wynosi $ 441.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HLP0 w obiegu wynosi 432.10K, przy całkowitej podaży 432103.635084. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 441.56K.