Informacje o cenie Helix (HELIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00004235 $ 0.00004235 $ 0.00004235 Minimum 24h $ 0.00004518 $ 0.00004518 $ 0.00004518 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00004235$ 0.00004235 $ 0.00004235 Maksimum 24h $ 0.00004518$ 0.00004518 $ 0.00004518 Historyczne maksimum $ 0.000678$ 0.000678 $ 0.000678 Najniższa cena $ 0.00003984$ 0.00003984 $ 0.00003984 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +4.45% Zmiana ceny (7D) -31.53% Zmiana ceny (7D) -31.53%

Aktualna cena Helix (HELIX) wynosi $0.00004474. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HELIX wahał się między $ 0.00004235 a $ 0.00004518, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HELIX w historii to $ 0.000678, a najniższy to $ 0.00003984.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HELIX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.45% w ciągu 24 godzin i o -31.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Helix (HELIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 44.74K$ 44.74K $ 44.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 44.74K$ 44.74K $ 44.74K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Helix wynosi $ 44.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HELIX w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 44.74K.