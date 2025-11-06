Informacje o cenie haHYPE (HAHYPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 39.83 $ 39.83 $ 39.83 Minimum 24h $ 42.55 $ 42.55 $ 42.55 Maksimum 24h Minimum 24h $ 39.83$ 39.83 $ 39.83 Maksimum 24h $ 42.55$ 42.55 $ 42.55 Historyczne maksimum $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Najniższa cena $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Zmiana ceny (1H) +0.57% Zmiana ceny (1D) +1.62% Zmiana ceny (7D) -15.91% Zmiana ceny (7D) -15.91%

Aktualna cena haHYPE (HAHYPE) wynosi $41.29. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HAHYPE wahał się między $ 39.83 a $ 42.55, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HAHYPE w historii to $ 59.84, a najniższy to $ 14.81.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HAHYPE zmieniły się o +0.57% w ciągu ostatniej godziny, o +1.62% w ciągu 24 godzin i o -15.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o haHYPE (HAHYPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Podaż w obiegu 124.50K 124.50K 124.50K Całkowita podaż 124,496.0374737907 124,496.0374737907 124,496.0374737907

Obecna kapitalizacja rynkowa haHYPE wynosi $ 5.14M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HAHYPE w obiegu wynosi 124.50K, przy całkowitej podaży 124496.0374737907. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.14M.