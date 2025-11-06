Informacje o cenie Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.19% Zmiana ceny (1D) +7.83% Zmiana ceny (7D) -21.48%

Aktualna cena Gorbagana Daemon (OSCAR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OSCAR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OSCAR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OSCAR zmieniły się o +0.19% w ciągu ostatniej godziny, o +7.83% w ciągu 24 godzin i o -21.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gorbagana Daemon (OSCAR)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.27K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 32.27K Podaż w obiegu 999.88M Całkowita podaż 999,875,808.838474

Obecna kapitalizacja rynkowa Gorbagana Daemon wynosi $ 32.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OSCAR w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999875808.838474. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 32.27K.