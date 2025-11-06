Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Gorbagana Daemon na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość OSCAR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Gorbagana Daemon % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Gorbagana Daemon na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Gorbagana Daemon może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Gorbagana Daemon może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OSCAR na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OSCAR na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OSCAR w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OSCAR w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Gorbagana Daemon może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Gorbagana Daemon może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Gorbagana Daemon na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na dziś Przewidywana cena dla OSCAR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Gorbagana Daemon (OSCAR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny OSCAR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Gorbagana Daemon (OSCAR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla OSCAR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Gorbagana Daemon (OSCAR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena OSCAR wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Gorbagana Daemon Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 31.82K$ 31.82K $ 31.82K Podaż w obiegu 999.88M 999.88M 999.88M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena OSCAR to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto OSCAR ma podaż w obiegu wynoszącą 999.88M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 31.82K. Zobacz na żywo cenę OSCAR

Historyczna cena Gorbagana Daemon Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Gorbagana Daemon, cena Gorbagana Daemon wynosi 0USD. Podaż w obiegu Gorbagana Daemon (OSCAR) wynosi 999.88M OSCAR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $31,823 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -5.24% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -20.18% $ 0 $ 0.000040 $ 0.000025

30 Dni -19.22% $ 0 $ 0.000040 $ 0.000025 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Gorbagana Daemon zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -5.24% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Gorbagana Daemon osiągnął maksimum na poziomie $0.000040 i minimum na poziomie $0.000025 . Zanotowano zmianę ceny o -20.18% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał OSCAR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Gorbagana Daemon o -19.22% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny OSCAR.

Jak działa moduł przewidywania ceny Gorbagana Daemon (OSCAR)? Moduł predykcji ceny Gorbagana Daemon to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu OSCAR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Gorbagana Daemon na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów OSCAR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Gorbagana Daemon. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość OSCAR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę OSCAR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Gorbagana Daemon.

Dlaczego prognoaza ceny OSCAR jest ważna?

Prognozy cen OSCAR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w OSCAR? Według Twoich prognoz OSCAR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny OSCAR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Gorbagana Daemon (OSCAR), przewidywana cena OSCAR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 OSCAR w 2026 roku? Cena 1 Gorbagana Daemon (OSCAR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz OSCAR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena OSCAR w 2027 roku? Gorbagana Daemon (OSCAR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OSCAR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OSCAR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Gorbagana Daemon (OSCAR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OSCAR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Gorbagana Daemon (OSCAR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 OSCAR w 2030 roku? Cena 1 Gorbagana Daemon (OSCAR) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz OSCAR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny OSCAR na 2040 rok? Gorbagana Daemon (OSCAR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OSCAR do 2040 roku.