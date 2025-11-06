Informacje o cenie Go Rest Offline (GROF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.79% Zmiana ceny (7D) -21.27% Zmiana ceny (7D) -21.27%

Aktualna cena Go Rest Offline (GROF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GROF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GROF w historii to $ 0.0059774, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GROF zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.79% w ciągu 24 godzin i o -21.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Go Rest Offline (GROF)

Kapitalizacja rynkowa $ 90.59K$ 90.59K $ 90.59K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 121.18K$ 121.18K $ 121.18K Podaż w obiegu 747.53M 747.53M 747.53M Całkowita podaż 999,974,194.172062 999,974,194.172062 999,974,194.172062

Obecna kapitalizacja rynkowa Go Rest Offline wynosi $ 90.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GROF w obiegu wynosi 747.53M, przy całkowitej podaży 999974194.172062. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.18K.