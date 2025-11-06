GiełdaDEX+
Aktualna cena Go Rest Offline to 0 USD. Śledź aktualizacje cen GROF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GROF łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GROF

Informacje o cenie GROF

Czym jest GROF

Biała księga GROF

Oficjalna strona internetowa GROF

Tokenomika GROF

Prognoza cen GROF

Cena Go Rest Offline (GROF)

Nienotowany

Aktualna cena 1 GROF do USD:

$0.00012118
$0.00012118$0.00012118
+1.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Go Rest Offline (GROF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:27:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Go Rest Offline (GROF) (USD)

Aktualna cena Go Rest Offline (GROF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GROF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GROF w historii to $ 0.0059774, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GROF zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.79% w ciągu 24 godzin i o -21.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Go Rest Offline (GROF)

Obecna kapitalizacja rynkowa Go Rest Offline wynosi $ 90.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GROF w obiegu wynosi 747.53M, przy całkowitej podaży 999974194.172062. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.18K.

Historia ceny Go Rest Offline (GROF) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.

Co to jest Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Go Rest Offline (GROF)

Prognoza ceny Go Rest Offline (w USD)

Jaka będzie wartość Go Rest Offline (GROF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Go Rest Offline (GROF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Go Rest Offline.

Sprawdź teraz prognozę ceny Go Rest Offline!

GROF na lokalne waluty

Tokenomika Go Rest Offline (GROF)

Zrozumienie tokenomiki Go Rest Offline (GROF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GROFjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Go Rest Offline (GROF)

Jaka jest dziś wartość Go Rest Offline (GROF)?
Aktualna cena GROF w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GROF do USD?
Aktualna cena GROF w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Go Rest Offline?
Kapitalizacja rynkowa dla GROF wynosi $ 90.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GROF w obiegu?
W obiegu GROF znajduje się 747.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GROF?
GROF osiąga ATH w wysokości 0.0059774 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GROF?
GROF zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GROF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GROF wynosi -- USD.
Czy w tym roku GROF pójdzie wyżej?
GROF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GROF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:27:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

