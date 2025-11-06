Cena Go Rest Offline (GROF)
--
+1.79%
-21.27%
-21.27%
Aktualna cena Go Rest Offline (GROF) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GROF wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GROF w historii to $ 0.0059774, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki GROF zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.79% w ciągu 24 godzin i o -21.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Go Rest Offline wynosi $ 90.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GROF w obiegu wynosi 747.53M, przy całkowitej podaży 999974194.172062. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 121.18K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Go Rest Offline do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+1.79%
|30 Dni
|$ 0
|-60.87%
|60 dni
|$ 0
|-88.05%
|90 dni
|$ 0
|--
GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.
Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.
It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.
We’re not here to launch another token.
We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.
NoFi is the new DeFi.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
