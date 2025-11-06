GiełdaDEX+
Aktualna cena PlayMindProtocol to 0.02054 USD. Śledź aktualizacje cen PMIND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PMIND łatwo w MEXC już teraz.

Cena PlayMindProtocol(PMIND)

Aktualna cena 1 PMIND do USD:

$0.02022
+61.76%1D
USD
PlayMindProtocol (PMIND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:57:10 (UTC+8)

Informacje o cenie PlayMindProtocol (PMIND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01176
Minimum 24h
$ 0.34
Maksimum 24h

$ 0.01176
$ 0.34
--
--
+15.32%

+61.76%

+105.40%

+105.40%

Aktualna cena PlayMindProtocol (PMIND) wynosi $ 0.02054. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PMIND wahał się między $ 0.01176 a $ 0.34, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PMIND w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PMIND zmieniły się o +15.32% w ciągu ostatniej godziny, o +61.76% w ciągu 24 godzin i o +105.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PlayMindProtocol (PMIND)

--
$ 10.59M
$ 205.40K
--
10,000,000
BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa PlayMindProtocol wynosi --, przy $ 10.59M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PMIND w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 205.40K.

Historia ceny PlayMindProtocol (PMIND) – USD

Śledź zmiany ceny PlayMindProtocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00772+61.76%
30 Dni$ +0.01054+105.40%
60 dni$ +0.01054+105.40%
90 dni$ +0.01054+105.40%
Dzisiejsza zmiana ceny PlayMindProtocol

DziśPMIND odnotował zmianę $ +0.00772 (+61.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PlayMindProtocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01054 (+105.40%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PlayMindProtocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PMIND o $ +0.01054(+105.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PlayMindProtocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01054 (+105.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PlayMindProtocol (PMIND)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PlayMindProtocol.

Co to jest PlayMindProtocol (PMIND)

PlayMind is a decentralized smart yield protocol on BNB Chain, purpose-built for GameFi and NFT economies. By fusing AI automation, multi-chain DeFi strategies, and DAO governance, PlayMind transforms the way users earn, hedge, and deploy assets across the GameFi universe. From fragmented farms to intelligent optimization — PlayMind is the next-gen infrastructure for programmable GameFi returns.

PlayMindProtocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PlayMindProtocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PMIND, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PlayMindProtocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PlayMindProtocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PlayMindProtocol (w USD)

Jaka będzie wartość PlayMindProtocol (PMIND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PlayMindProtocol (PMIND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PlayMindProtocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny PlayMindProtocol!

Tokenomika PlayMindProtocol (PMIND)

Zrozumienie tokenomiki PlayMindProtocol (PMIND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PMINDjuż teraz!

Jak kupić PlayMindProtocol (PMIND)

Szukasz jak kupić PlayMindProtocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PlayMindProtocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PMIND na lokalne waluty

1 PlayMindProtocol(PMIND) do VND
540.5101
1 PlayMindProtocol(PMIND) do AUD
A$0.0314262
1 PlayMindProtocol(PMIND) do GBP
0.0156104
1 PlayMindProtocol(PMIND) do EUR
0.0176644
1 PlayMindProtocol(PMIND) do USD
$0.02054
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MYR
RM0.0858572
1 PlayMindProtocol(PMIND) do TRY
0.864734
1 PlayMindProtocol(PMIND) do JPY
¥3.14262
1 PlayMindProtocol(PMIND) do ARS
ARS$29.8111398
1 PlayMindProtocol(PMIND) do RUB
1.6707236
1 PlayMindProtocol(PMIND) do INR
1.8202548
1 PlayMindProtocol(PMIND) do IDR
Rp342.3331964
1 PlayMindProtocol(PMIND) do PHP
1.210833
1 PlayMindProtocol(PMIND) do EGP
￡E.0.973596
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BRL
R$0.1100944
1 PlayMindProtocol(PMIND) do CAD
C$0.0289614
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BDT
2.5030044
1 PlayMindProtocol(PMIND) do NGN
29.63922
1 PlayMindProtocol(PMIND) do COP
$78.999921
1 PlayMindProtocol(PMIND) do ZAR
R.0.3569852
1 PlayMindProtocol(PMIND) do UAH
0.8639124
1 PlayMindProtocol(PMIND) do TZS
T.Sh.50.591047
1 PlayMindProtocol(PMIND) do VES
Bs4.58042
1 PlayMindProtocol(PMIND) do CLP
$19.38976
1 PlayMindProtocol(PMIND) do PKR
Rs5.8054256
1 PlayMindProtocol(PMIND) do KZT
10.7878134
1 PlayMindProtocol(PMIND) do THB
฿0.6663176
1 PlayMindProtocol(PMIND) do TWD
NT$0.6350968
1 PlayMindProtocol(PMIND) do AED
د.إ0.0753818
1 PlayMindProtocol(PMIND) do CHF
Fr0.016432
1 PlayMindProtocol(PMIND) do HKD
HK$0.1595958
1 PlayMindProtocol(PMIND) do AMD
֏7.857577
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MAD
.د.م0.191022
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MXN
$0.3818386
1 PlayMindProtocol(PMIND) do SAR
ريال0.077025
1 PlayMindProtocol(PMIND) do ETB
Br3.1491928
1 PlayMindProtocol(PMIND) do KES
KSh2.6535626
1 PlayMindProtocol(PMIND) do JOD
د.أ0.01456286
1 PlayMindProtocol(PMIND) do PLN
0.0757926
1 PlayMindProtocol(PMIND) do RON
лв0.0905814
1 PlayMindProtocol(PMIND) do SEK
kr0.196157
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BGN
лв0.0347126
1 PlayMindProtocol(PMIND) do HUF
Ft6.9041102
1 PlayMindProtocol(PMIND) do CZK
0.4350372
1 PlayMindProtocol(PMIND) do KWD
د.ك0.00630578
1 PlayMindProtocol(PMIND) do ILS
0.066755
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BOB
Bs0.141726
1 PlayMindProtocol(PMIND) do AZN
0.034918
1 PlayMindProtocol(PMIND) do TJS
SM0.189995
1 PlayMindProtocol(PMIND) do GEL
0.0556634
1 PlayMindProtocol(PMIND) do AOA
Kz18.809505
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BHD
.د.ب0.00774358
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BMD
$0.02054
1 PlayMindProtocol(PMIND) do DKK
kr0.1330992
1 PlayMindProtocol(PMIND) do HNL
L0.5414344
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MUR
0.94484
1 PlayMindProtocol(PMIND) do NAD
$0.3569852
1 PlayMindProtocol(PMIND) do NOK
kr0.209508
1 PlayMindProtocol(PMIND) do NZD
$0.0361504
1 PlayMindProtocol(PMIND) do PAB
B/.0.02054
1 PlayMindProtocol(PMIND) do PGK
K0.087295
1 PlayMindProtocol(PMIND) do QAR
ر.ق0.0747656
1 PlayMindProtocol(PMIND) do RSD
дин.2.0922044
1 PlayMindProtocol(PMIND) do UZS
soʻm244.5237704
1 PlayMindProtocol(PMIND) do ALL
L1.7261816
1 PlayMindProtocol(PMIND) do ANG
ƒ0.0367666
1 PlayMindProtocol(PMIND) do AWG
ƒ0.036972
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BBD
$0.04108
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BAM
KM0.034918
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BIF
Fr60.57246
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BND
$0.026702
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BSD
$0.02054
1 PlayMindProtocol(PMIND) do JMD
$3.305913
1 PlayMindProtocol(PMIND) do KHR
82.4898724
1 PlayMindProtocol(PMIND) do KMF
Fr8.75004
1 PlayMindProtocol(PMIND) do LAK
446.5217302
1 PlayMindProtocol(PMIND) do LKR
රු6.2562786
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MDL
L0.350207
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MGA
Ar92.52243
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MOP
P0.16432
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MVR
0.316316
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MWK
MK35.6596994
1 PlayMindProtocol(PMIND) do MZN
MT1.313533
1 PlayMindProtocol(PMIND) do NPR
रु2.9154476
1 PlayMindProtocol(PMIND) do PYG
145.66968
1 PlayMindProtocol(PMIND) do RWF
Fr29.76246
1 PlayMindProtocol(PMIND) do SBD
$0.1688388
1 PlayMindProtocol(PMIND) do SCR
0.2822196
1 PlayMindProtocol(PMIND) do SRD
$0.791817
1 PlayMindProtocol(PMIND) do SVC
$0.1795196
1 PlayMindProtocol(PMIND) do SZL
L0.3569852
1 PlayMindProtocol(PMIND) do TMT
m0.07189
1 PlayMindProtocol(PMIND) do TND
د.ت0.06077786
1 PlayMindProtocol(PMIND) do TTD
$0.1390558
1 PlayMindProtocol(PMIND) do UGX
Sh71.80784
1 PlayMindProtocol(PMIND) do XAF
Fr11.7078
1 PlayMindProtocol(PMIND) do XCD
$0.055458
1 PlayMindProtocol(PMIND) do XOF
Fr11.7078
1 PlayMindProtocol(PMIND) do XPF
Fr2.11562
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BWP
P0.2770846
1 PlayMindProtocol(PMIND) do BZD
$0.0412854
1 PlayMindProtocol(PMIND) do CVE
$1.9740994
1 PlayMindProtocol(PMIND) do DJF
Fr3.63558
1 PlayMindProtocol(PMIND) do DOP
$1.3182572
1 PlayMindProtocol(PMIND) do DZD
د.ج2.6851942
1 PlayMindProtocol(PMIND) do FJD
$0.0468312
1 PlayMindProtocol(PMIND) do GNF
Fr178.5953
1 PlayMindProtocol(PMIND) do GTQ
Q0.1573364
1 PlayMindProtocol(PMIND) do GYD
$4.2961464
1 PlayMindProtocol(PMIND) do ISK
kr2.60858

Aby lepiej zrozumieć PlayMindProtocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa PlayMindProtocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PlayMindProtocol

Jaka jest dziś wartość PlayMindProtocol (PMIND)?
Aktualna cena PMIND w USD wynosi 0.02054USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PMIND do USD?
Aktualna cena PMIND w USD wynosi $ 0.02054. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PlayMindProtocol?
Kapitalizacja rynkowa dla PMIND wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PMIND w obiegu?
W obiegu PMIND znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PMIND?
PMIND osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PMIND?
PMIND zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu PMIND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PMIND wynosi $ 10.59M USD.
Czy w tym roku PMIND pójdzie wyżej?
PMIND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PMIND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:57:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PlayMindProtocol (PMIND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

