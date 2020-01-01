Poznaj tokenomikę Glitch Protocol (GLCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Glitch Protocol (GLCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GLCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Glitch Protocol (GLCH) Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets. Oficjalna strona internetowa: https://glitch.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Glitch Protocol (GLCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Glitch Protocol (GLCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 213.03K Całkowita podaż: $ 88.89M Podaż w obiegu: $ 70.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 269.97K Historyczne maksimum: $ 2.99 Historyczne minimum: $ 0.00252298 Aktualna cena: $ 0.00303713 Tokenomika Glitch Protocol (GLCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Glitch Protocol (GLCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GLCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GLCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.