Informacje o cenie Gemo (GEMO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.94% Zmiana ceny (1D) +4.39% Zmiana ceny (7D) -17.50%

Aktualna cena Gemo (GEMO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GEMO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GEMO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GEMO zmieniły się o +1.94% w ciągu ostatniej godziny, o +4.39% w ciągu 24 godzin i o -17.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gemo (GEMO)

Kapitalizacja rynkowa $ 608.15K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 608.15K Podaż w obiegu 999.96M Całkowita podaż 999,964,985.272976

Obecna kapitalizacja rynkowa Gemo wynosi $ 608.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GEMO w obiegu wynosi 999.96M, przy całkowitej podaży 999964985.272976. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 608.15K.