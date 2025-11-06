GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena FTMTOKEN to 0.055074 USD. Śledź aktualizacje cen FTMX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FTMX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FTMTOKEN to 0.055074 USD. Śledź aktualizacje cen FTMX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FTMX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FTMX

Informacje o cenie FTMX

Czym jest FTMX

Biała księga FTMX

Oficjalna strona internetowa FTMX

Tokenomika FTMX

Prognoza cen FTMX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo FTMTOKEN

Cena FTMTOKEN (FTMX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FTMX do USD:

$0.055266
$0.055266$0.055266
+4.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FTMTOKEN (FTMX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:27:23 (UTC+8)

Informacje o cenie FTMTOKEN (FTMX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.052764
$ 0.052764$ 0.052764
Minimum 24h
$ 0.055375
$ 0.055375$ 0.055375
Maksimum 24h

$ 0.052764
$ 0.052764$ 0.052764

$ 0.055375
$ 0.055375$ 0.055375

$ 0.137551
$ 0.137551$ 0.137551

$ 0.01575309
$ 0.01575309$ 0.01575309

+1.01%

+4.05%

+0.12%

+0.12%

Aktualna cena FTMTOKEN (FTMX) wynosi $0.055074. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FTMX wahał się między $ 0.052764 a $ 0.055375, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FTMX w historii to $ 0.137551, a najniższy to $ 0.01575309.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FTMX zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o +4.05% w ciągu 24 godzin i o +0.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FTMTOKEN (FTMX)

$ 13.77M
$ 13.77M$ 13.77M

--
----

$ 35.80M
$ 35.80M$ 35.80M

250.00M
250.00M 250.00M

650,000,000.0
650,000,000.0 650,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FTMTOKEN wynosi $ 13.77M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FTMX w obiegu wynosi 250.00M, przy całkowitej podaży 650000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.80M.

Historia ceny FTMTOKEN (FTMX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FTMTOKEN do USD wyniosła $ +0.00214544.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FTMTOKEN do USD wyniosła $ -0.0061443032.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FTMTOKEN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FTMTOKEN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00214544+4.05%
30 Dni$ -0.0061443032-11.15%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest FTMTOKEN (FTMX)

FTMX is a Layer 2 blockchain built on Ethereum that uses the FTMX token as its native gas and governance asset. The network is designed to support decentralized applications with a focus on social media, creator monetization, and digital ownership. The FTMX token is used to pay transaction fees, participate in staking, vote on governance proposals, and enable direct on-chain payments between users and creators.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny FTMTOKEN (w USD)

Jaka będzie wartość FTMTOKEN (FTMX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FTMTOKEN (FTMX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FTMTOKEN.

Sprawdź teraz prognozę ceny FTMTOKEN!

FTMX na lokalne waluty

Tokenomika FTMTOKEN (FTMX)

Zrozumienie tokenomiki FTMTOKEN (FTMX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FTMXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FTMTOKEN (FTMX)

Jaka jest dziś wartość FTMTOKEN (FTMX)?
Aktualna cena FTMX w USD wynosi 0.055074USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FTMX do USD?
Aktualna cena FTMX w USD wynosi $ 0.055074. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FTMTOKEN?
Kapitalizacja rynkowa dla FTMX wynosi $ 13.77M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FTMX w obiegu?
W obiegu FTMX znajduje się 250.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FTMX?
FTMX osiąga ATH w wysokości 0.137551 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FTMX?
FTMX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.01575309 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FTMX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FTMX wynosi -- USD.
Czy w tym roku FTMX pójdzie wyżej?
FTMX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FTMX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:27:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FTMTOKEN (FTMX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,706.38
$103,706.38$103,706.38

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.56
$3,440.56$3,440.56

+1.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.41
$162.41$162.41

+1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,706.38
$103,706.38$103,706.38

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.56
$3,440.56$3,440.56

+1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3647
$2.3647$2.3647

+3.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.41
$162.41$162.41

+1.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1371
$1.1371$1.1371

+4.78%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03600
$0.03600$0.03600

+44.00%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00403
$0.00403$0.00403

-46.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010866
$0.000010866$0.000010866

+475.52%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2215
$0.2215$0.2215

+343.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000617
$0.0000000617$0.0000000617

+308.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4785
$1.4785$1.4785

+82.26%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01834
$0.01834$0.01834

+46.72%