Informacje o cenie FTMTOKEN (FTMX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.052764 $ 0.052764 $ 0.052764 Minimum 24h $ 0.055375 $ 0.055375 $ 0.055375 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.052764$ 0.052764 $ 0.052764 Maksimum 24h $ 0.055375$ 0.055375 $ 0.055375 Historyczne maksimum $ 0.137551$ 0.137551 $ 0.137551 Najniższa cena $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Zmiana ceny (1H) +1.01% Zmiana ceny (1D) +4.05% Zmiana ceny (7D) +0.12% Zmiana ceny (7D) +0.12%

Aktualna cena FTMTOKEN (FTMX) wynosi $0.055074. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FTMX wahał się między $ 0.052764 a $ 0.055375, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FTMX w historii to $ 0.137551, a najniższy to $ 0.01575309.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FTMX zmieniły się o +1.01% w ciągu ostatniej godziny, o +4.05% w ciągu 24 godzin i o +0.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FTMTOKEN (FTMX)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.77M$ 13.77M $ 13.77M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.80M$ 35.80M $ 35.80M Podaż w obiegu 250.00M 250.00M 250.00M Całkowita podaż 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

