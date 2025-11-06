GiełdaDEX+
Aktualna cena FTF100 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FTF100 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FTF100 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena FTF100 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FTF100 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FTF100 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FTF100

Informacje o cenie FTF100

Czym jest FTF100

Biała księga FTF100

Oficjalna strona internetowa FTF100

Tokenomika FTF100

Prognoza cen FTF100

Cena FTF100 (FTF100)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FTF100 do USD:

--
----
+6.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
FTF100 (FTF100) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:14 (UTC+8)

Informacje o cenie FTF100 (FTF100) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+6.87%

-45.61%

-45.61%

Aktualna cena FTF100 (FTF100) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FTF100 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FTF100 w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FTF100 zmieniły się o -0.38% w ciągu ostatniej godziny, o +6.87% w ciągu 24 godzin i o -45.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FTF100 (FTF100)

$ 71.30K
$ 71.30K$ 71.30K

--
----

$ 71.30K
$ 71.30K$ 71.30K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa FTF100 wynosi $ 71.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FTF100 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71.30K.

Historia ceny FTF100 (FTF100) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny FTF100 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny FTF100 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny FTF100 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny FTF100 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.87%
30 Dni$ 0-18.55%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest FTF100 (FTF100)

FTF100 is a decentralized cryptocurrency project on the Solana network with a fixed supply of 1 billion tokens. The project focuses on building a creator-centric ecosystem and providing interactive educational tools and financial literacy resources. FTF100 aims to support community engagement, allowing token holders to participate in content interaction and educational activities. The team plans to expand token utility and educational features as the project develops.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny FTF100 (w USD)

Jaka będzie wartość FTF100 (FTF100) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FTF100 (FTF100) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FTF100.

Sprawdź teraz prognozę ceny FTF100!

FTF100 na lokalne waluty

Tokenomika FTF100 (FTF100)

Zrozumienie tokenomiki FTF100 (FTF100) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FTF100już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące FTF100 (FTF100)

Jaka jest dziś wartość FTF100 (FTF100)?
Aktualna cena FTF100 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FTF100 do USD?
Aktualna cena FTF100 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FTF100?
Kapitalizacja rynkowa dla FTF100 wynosi $ 71.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FTF100 w obiegu?
W obiegu FTF100 znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FTF100?
FTF100 osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FTF100?
FTF100 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FTF100?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FTF100 wynosi -- USD.
Czy w tym roku FTF100 pójdzie wyżej?
FTF100 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FTF100, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:24:14 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe FTF100 (FTF100)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

