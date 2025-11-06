Informacje o cenie Foundry (FDRY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00188783$ 0.00188783 $ 0.00188783 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.75% Zmiana ceny (1D) +7.57% Zmiana ceny (7D) -36.41% Zmiana ceny (7D) -36.41%

Aktualna cena Foundry (FDRY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FDRY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FDRY w historii to $ 0.00188783, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FDRY zmieniły się o +0.75% w ciągu ostatniej godziny, o +7.57% w ciągu 24 godzin i o -36.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Foundry (FDRY)

Kapitalizacja rynkowa $ 787.25K$ 787.25K $ 787.25K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 787.25K$ 787.25K $ 787.25K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494 999,983,312.9651494

Obecna kapitalizacja rynkowa Foundry wynosi $ 787.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FDRY w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999983312.9651494. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 787.25K.