Aktualna cena Foundry to 0 USD. Śledź aktualizacje cen FDRY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FDRY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FDRY

Informacje o cenie FDRY

Czym jest FDRY

Biała księga FDRY

Oficjalna strona internetowa FDRY

Tokenomika FDRY

Prognoza cen FDRY

Logo Foundry

Cena Foundry (FDRY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FDRY do USD:

$0.00078726
$0.00078726
+7.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Foundry (FDRY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:26:57 (UTC+8)

Informacje o cenie Foundry (FDRY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00188783
$ 0.00188783

$ 0
$ 0

+0.75%

+7.57%

-36.41%

-36.41%

Aktualna cena Foundry (FDRY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FDRY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FDRY w historii to $ 0.00188783, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FDRY zmieniły się o +0.75% w ciągu ostatniej godziny, o +7.57% w ciągu 24 godzin i o -36.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Foundry (FDRY)

$ 787.25K
$ 787.25K

--
--

$ 787.25K
$ 787.25K

999.98M
999.98M

999,983,312.9651494
999,983,312.9651494

Obecna kapitalizacja rynkowa Foundry wynosi $ 787.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FDRY w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999983312.9651494. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 787.25K.

Historia ceny Foundry (FDRY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Foundry do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Foundry do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Foundry do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Foundry do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.57%
30 Dni$ 0-51.50%
60 dni$ 0+72.49%
90 dni$ 0--

Co to jest Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

Prognoza ceny Foundry (w USD)

Jaka będzie wartość Foundry (FDRY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Foundry (FDRY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Foundry.

Sprawdź teraz prognozę ceny Foundry!

FDRY na lokalne waluty

Tokenomika Foundry (FDRY)

Zrozumienie tokenomiki Foundry (FDRY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FDRYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Foundry (FDRY)

Jaka jest dziś wartość Foundry (FDRY)?
Aktualna cena FDRY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FDRY do USD?
Aktualna cena FDRY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Foundry?
Kapitalizacja rynkowa dla FDRY wynosi $ 787.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FDRY w obiegu?
W obiegu FDRY znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FDRY?
FDRY osiąga ATH w wysokości 0.00188783 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FDRY?
FDRY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FDRY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FDRY wynosi -- USD.
Czy w tym roku FDRY pójdzie wyżej?
FDRY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FDRY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:26:57 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Foundry (FDRY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,738.90

$3,440.51

$162.36

$1.0000

$1,477.94

$103,738.90

$3,440.51

$162.36

$2.3656

$1.1377

