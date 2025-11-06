Informacje o cenie FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0023592$ 0.0023592 $ 0.0023592 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.49% Zmiana ceny (1D) -2.36% Zmiana ceny (7D) -28.74% Zmiana ceny (7D) -28.74%

Aktualna cena FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RAGEGUY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RAGEGUY w historii to $ 0.0023592, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RAGEGUY zmieniły się o -2.49% w ciągu ostatniej godziny, o -2.36% w ciągu 24 godzin i o -28.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU (RAGEGUY)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Podaż w obiegu 999.40M 999.40M 999.40M Całkowita podaż 999,397,339.906882 999,397,339.906882 999,397,339.906882

Obecna kapitalizacja rynkowa FFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUU wynosi $ 11.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RAGEGUY w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999397339.906882. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.73K.