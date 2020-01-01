Poznaj tokenomikę Fennec (FNNC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FNNC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fennec (FNNC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FNNC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Fennec (FNNC) / Tokenomika / Tokenomika Fennec (FNNC) Odkryj kluczowe informacje o Fennec (FNNC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Fennec (FNNC) Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Oficjalna strona internetowa: https://www.fennecblockchain.com/ Biała księga: https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf Kup FNNC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fennec (FNNC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fennec (FNNC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.11K Całkowita podaż: $ 9.86M Podaż w obiegu: $ 9.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.11K Historyczne maksimum: $ 0.02082869 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00062105 Dowiedz się więcej o cenie Fennec (FNNC) Tokenomika Fennec (FNNC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fennec (FNNC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FNNC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FNNC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFNNC tokenomikę, poznaj cenę tokena FNNCna żywo! Prognoza ceny FNNC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FNNC? Nasza strona z prognozami cen FNNC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FNNC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.