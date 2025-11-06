GiełdaDEX+
Aktualna cena EVIVO Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EVIVO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVIVO łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena EVIVO Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen EVIVO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EVIVO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EVIVO

Informacje o cenie EVIVO

Czym jest EVIVO

Oficjalna strona internetowa EVIVO

Tokenomika EVIVO

Prognoza cen EVIVO

Cena EVIVO Token (EVIVO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EVIVO do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
EVIVO Token (EVIVO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:32 (UTC+8)

Informacje o cenie EVIVO Token (EVIVO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.22%

-5.22%

Aktualna cena EVIVO Token (EVIVO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVIVO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVIVO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVIVO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EVIVO Token (EVIVO)

$ 26.66K
$ 26.66K$ 26.66K

--
----

$ 35.52K
$ 35.52K$ 35.52K

750.39M
750.39M 750.39M

999,622,386.613831
999,622,386.613831 999,622,386.613831

Obecna kapitalizacja rynkowa EVIVO Token wynosi $ 26.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVIVO w obiegu wynosi 750.39M, przy całkowitej podaży 999622386.613831. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.52K.

Historia ceny EVIVO Token (EVIVO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny EVIVO Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny EVIVO Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny EVIVO Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny EVIVO Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-14.08%
60 dni$ 0-15.33%
90 dni$ 0--

Co to jest EVIVO Token (EVIVO)

EVIVO is not your average token. We're an AI-driven force of nature, determined to dominate the crypto landscape by becoming the most traded token EVER.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla EVIVO Token (EVIVO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny EVIVO Token (w USD)

Jaka będzie wartość EVIVO Token (EVIVO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w EVIVO Token (EVIVO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla EVIVO Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny EVIVO Token!

EVIVO na lokalne waluty

Tokenomika EVIVO Token (EVIVO)

Zrozumienie tokenomiki EVIVO Token (EVIVO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EVIVOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące EVIVO Token (EVIVO)

Jaka jest dziś wartość EVIVO Token (EVIVO)?
Aktualna cena EVIVO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EVIVO do USD?
Aktualna cena EVIVO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa EVIVO Token?
Kapitalizacja rynkowa dla EVIVO wynosi $ 26.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EVIVO w obiegu?
W obiegu EVIVO znajduje się 750.39M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EVIVO?
EVIVO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EVIVO?
EVIVO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EVIVO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EVIVO wynosi -- USD.
Czy w tym roku EVIVO pójdzie wyżej?
EVIVO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EVIVO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:17:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe EVIVO Token (EVIVO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

