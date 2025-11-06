Informacje o cenie EVIVO Token (EVIVO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -5.22% Zmiana ceny (7D) -5.22%

Aktualna cena EVIVO Token (EVIVO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EVIVO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EVIVO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EVIVO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -5.22% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o EVIVO Token (EVIVO)

Kapitalizacja rynkowa $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.52K$ 35.52K $ 35.52K Podaż w obiegu 750.39M 750.39M 750.39M Całkowita podaż 999,622,386.613831 999,622,386.613831 999,622,386.613831

Obecna kapitalizacja rynkowa EVIVO Token wynosi $ 26.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EVIVO w obiegu wynosi 750.39M, przy całkowitej podaży 999622386.613831. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.52K.