Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę EVIVO Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny EVIVO Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy EVIVO Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000035. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy EVIVO Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000037. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EVIVO na 2027 rok wyniesie $ 0.000039 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EVIVO na 2028 rok wyniesie $ 0.000041 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EVIVO w 2029 roku wyniesie $ 0.000043 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EVIVO w 2030 roku wyniesie $ 0.000045 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena EVIVO Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000073. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena EVIVO Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000120.

Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na dziś Przewidywana cena dla EVIVO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000035 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny EVIVO Token (EVIVO) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny EVIVO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000035 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa EVIVO Token (EVIVO) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla EVIVO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000035 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa EVIVO Token (EVIVO) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena EVIVO wynosi $0.000035 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen EVIVO Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Podaż w obiegu 750.39M 750.39M 750.39M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena EVIVO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto EVIVO ma podaż w obiegu wynoszącą 750.39M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 26.66K. Zobacz na żywo cenę EVIVO

Historyczna cena EVIVO Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami EVIVO Token, cena EVIVO Token wynosi 0.000035USD. Podaż w obiegu EVIVO Token (EVIVO) wynosi 750.39M EVIVO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $26,662 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -5.08% $ -0.000001 $ 0.000044 $ 0.000034

30 Dni -14.08% $ -0.000005 $ 0.000044 $ 0.000034 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin EVIVO Token zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs EVIVO Token osiągnął maksimum na poziomie $0.000044 i minimum na poziomie $0.000034 . Zanotowano zmianę ceny o -5.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał EVIVO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana EVIVO Token o -14.08% , co odpowiada około $-0.000005 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny EVIVO.

Jak działa moduł przewidywania ceny EVIVO Token (EVIVO)? Moduł predykcji ceny EVIVO Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu EVIVO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania EVIVO Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów EVIVO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę EVIVO Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość EVIVO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę EVIVO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał EVIVO Token.

Dlaczego prognoaza ceny EVIVO jest ważna?

Prognozy cen EVIVO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w EVIVO? Według Twoich prognoz EVIVO osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny EVIVO na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny EVIVO Token (EVIVO), przewidywana cena EVIVO osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 EVIVO w 2026 roku? Cena 1 EVIVO Token (EVIVO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz EVIVO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena EVIVO w 2027 roku? EVIVO Token (EVIVO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 EVIVO do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa EVIVO w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, EVIVO Token (EVIVO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa EVIVO w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, EVIVO Token (EVIVO) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 EVIVO w 2030 roku? Cena 1 EVIVO Token (EVIVO) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz EVIVO wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny EVIVO na 2040 rok? EVIVO Token (EVIVO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 EVIVO do 2040 roku.