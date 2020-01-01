Poznaj tokenomikę Einsteinium (EMC2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EMC2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Einsteinium (EMC2) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EMC2, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Einsteinium (EMC2) Odkryj kluczowe informacje o Einsteinium (EMC2), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Einsteinium (EMC2)

Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes". The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects. Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners. In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded. EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.

Oficjalna strona internetowa: https://www.emc2.foundation/

Tokenomika i analiza cenowa Einsteinium (EMC2)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Einsteinium (EMC2), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 35.24K
Całkowita podaż: $ 245.47M
Podaż w obiegu: $ 226.94M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.12K
Historyczne maksimum: $ 2.58
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00015527

Tokenomika Einsteinium (EMC2): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Einsteinium (EMC2) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EMC2, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EMC2.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.