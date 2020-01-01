Poznaj tokenomikę Eid Mubarak (EIDMUBARAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EIDMUBARAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Eid Mubarak (EIDMUBARAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EIDMUBARAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Eid Mubarak (EIDMUBARAK) / Tokenomika / Tokenomika Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Odkryj kluczowe informacje o Eid Mubarak (EIDMUBARAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Eid Mubarak (EIDMUBARAK) #EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics #EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics Oficjalna strona internetowa: https://www.eidmubarak.cloud/ Kup EIDMUBARAK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eid Mubarak (EIDMUBARAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.06K $ 30.06K $ 30.06K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.06K $ 30.06K $ 30.06K Historyczne maksimum: $ 0.00152704 $ 0.00152704 $ 0.00152704 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Eid Mubarak (EIDMUBARAK) Tokenomika Eid Mubarak (EIDMUBARAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eid Mubarak (EIDMUBARAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EIDMUBARAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EIDMUBARAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEIDMUBARAK tokenomikę, poznaj cenę tokena EIDMUBARAKna żywo! Prognoza ceny EIDMUBARAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EIDMUBARAK? Nasza strona z prognozami cen EIDMUBARAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EIDMUBARAK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.