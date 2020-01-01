Tokenomika Eid Mubarak (EIDMUBARAK)
Informacje o Eid Mubarak (EIDMUBARAK)
#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community!
Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics
Tokenomika i analiza cenowa Eid Mubarak (EIDMUBARAK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eid Mubarak (EIDMUBARAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Eid Mubarak (EIDMUBARAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Eid Mubarak (EIDMUBARAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów EIDMUBARAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów EIDMUBARAK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszEIDMUBARAK tokenomikę, poznaj cenę tokena EIDMUBARAKna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.