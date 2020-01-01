Poznaj tokenomikę Drop Staked ATOM (DATOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DATOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Drop Staked ATOM (DATOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DATOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Drop Staked ATOM (DATOM) / Tokenomika / Tokenomika Drop Staked ATOM (DATOM) Odkryj kluczowe informacje o Drop Staked ATOM (DATOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Drop Staked ATOM (DATOM) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Oficjalna strona internetowa: https://www.drop.money/ Kup DATOM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Drop Staked ATOM (DATOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Drop Staked ATOM (DATOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.55M Całkowita podaż: $ 1.74M Podaż w obiegu: $ 1.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.55M Historyczne maksimum: $ 12.0 Historyczne minimum: $ 0.438175 Aktualna cena: $ 4.9 Dowiedz się więcej o cenie Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomika Drop Staked ATOM (DATOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Drop Staked ATOM (DATOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DATOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DATOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDATOM tokenomikę, poznaj cenę tokena DATOMna żywo! Prognoza ceny DATOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DATOM? Nasza strona z prognozami cen DATOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DATOM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.